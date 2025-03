Die Skyliners Frankfurt haben sich überraschend von Trainer Denis Wucherer getrennt. Der ehemalige Nationalspieler hatte die Hessen im Vorjahr noch zurück in die Bundesliga geführt.

Trainer führte Frankfurt zurück in die BBL

Denis Wucherer führte die Skyliners zurück in die Bundesliga.

"Wir haben uns entschieden, über die laufende Saison hinaus nicht weiter mit Denis zusammenzuarbeiten und ihn bereits jetzt vorläufig freizustellen, so dass er ab dem kommenden Spiel nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird", wird Geschäftsführer Gunnar Wöbke in einem Statement des Vereins zitiert.

"Dies gibt uns die Chance, den benötigten Neuanfang für die Saison 2025/26 bereits jetzt in die Wege zu leiten und notwendige Weichen zu stellen", führte Wöbke weiter aus. Der Klassenerhalt für die Skyliners ist so gut wie sicher. Die Hessen haben zwar nur fünf ihrer 20 Spiele gewinnen können, doch da es in dieser Saison nur einen Absteiger gibt und Göttingen erst einen Sieg einfahren konnte, stehen die Chancen für die Skyliners gut.

Wucherer wurde während der Saison nicht müde zu erwähnen, dass es dem Kader an Qualität für mehr fehlen würde. Der ehemalige Nationalspieler hatte die Hessen im Vorjahr zurück in die Bundesliga geführt, doch schon da standen die Zeichen auf Trennung. Damals kokettierte Wucherer öffentlich mit einem Abschied, entschied sich letztlich aber doch für eine Verlängerung.