Der Vorfall ereignete sich in der Kabine der Sixers nach Spielende. Zu dieser Zeit dürfen ausgewählte Journalisten den Raum betreten und Fragen an die Spieler stellen. Darunter befand sich auch Marcus Hayes von der Zeitung "Philadelphia Inquirer", der zuletzt durch kritische Berichte über Joel Embiid aufgefallen war.

Als dieser den Reporter in der Kabine sah, kam es laut ESPN-Insider Shams Charania zu einer "physischen Auseinandersetzung", bei der Embiid Hayes geschubst haben soll. Laut Kyle Neubeck, einem anderen Journalisten, der anwesend war, habe sich Hayes entschuldigen wollen, was Embiid allerdings nicht akzeptierte. Letztlich musste die Security dazwischen gehen, auch andere Spieler der 76ers schritten ein.

Bereits vor einigen Tagen hatte Embiid den Journalisten Hayes und dessen Artikel kritisch beäugt. "Dieser Typ, er ist jetzt nicht hier, Marcus, was auch immer sein Name ist", sagte der 30-Jährige auf einer Pressekonferenz. "Ich habe zu viel für diese Stadt geleistet, um mir so etwas anhören zu müssen."