Minnesota Timberwolves-Big Man Naz Reid wird voraussichtlich auf seine 15-Millionen-Dollar-Spieleroption für die Saison 2025-26 verzichten und in die Free Agency gehen. Wie Jake Fischer von Substack berichtet, möchte sich der amtierende Sixth Man of the Year im Sommer finanziell neu aufstellen und einen besseren Vertrag sichern.