Nicolas Claxton schaltete schneller als ganz Philadelphia. Als Keon Johnsons Dreier auf den Ring klatschte, bekam Brooklyns Center für den Bruchteile einer Sekunde die Hand an den Ball. Genug. Die Sirene ertönte, der Ball hoppelte durch den Ring. Sieg Nets, siebte Niederlage in Folge Philly. Eine simple Possession, eine bittere Niederlage, die die Problematik der Sixers auf wenige Sekunden zusammenschrumpft: Irgendwie würde Philly gern, am Ende wollen die anderen aber entweder ein bisschen mehr oder es klappt einfach nicht.

In der Theorie sollten die Nets gar kein großes Interesse daran haben, Bälle mit der Schlusssirene durch den Ring zu tippen. Brooklyn, so heißt es immer wieder, möchte beim Draft möglichst hoch picken. Die Sixers dagegen traten die Saison an, um Meisterschaften zu gewinnen. Sie holten Paul George, füllten das Roster mit viel Erfahrung auf und hofften endlich auf den ganz langen Run. Entsprechend sollte fünf Menschen mehr Lust gehabt haben, Johnsons knapp missglückten Dreier zu fassen zu bekommen als Claxton.

Embiid pausiert im vierten Viertel: "Wollte sie einfach weitermachen lassen"

Es kam anders - in wenigen Wochen womöglich der perfekte Satz über der Saison der Sixers. Am Ende ist nichts wie es sein sollte. In der Theorie hätte sich Claxton um eine 2,13 Meter große Wand herumschlängeln müssen, um an den Ball zu kommen. Denn kann Joel Embiid spielen, spielt Joel Embiid. Gegen die Nets saß der Center jedoch das gesamte vierte Viertel auf der Bank.

Tatsächlich ist nicht ganz klar, ob Embiid tatsächlich fit für die finalen Possessions gewesen wäre. Während des dritten Viertels wirkte es, als habe eine Bewegung neue Probleme im lädierten linken Knie verursacht. Gleichzeitig sagte Coach Nick Nurse nach dem Spiel, das Lineup um Tyrese Maxey, Quentin Games, Kelly Oubre, Paul George und Guerschon Yabusele habe so gut zusammengespielt, dass er ein gutes Gefühl gehabt habe. "Ich wollte sie einfach weitermachen lassen." Tatsächlich wäre den Sixers beinahe das Comeback gelungen.

Kritik an Embiid äußerte Nurse gleichzeitig nicht. Im Gegenteil. "Er gibt uns, was er kann", kommentierte der Coach das Spiel seines theoretisch Besten. "Er ist nicht er selbst, das wissen wir alle. Er ist in jedem Fall nicht der, von dem wir das höchste Level gewöhnt sind. Aber ich ziehe meinen Hut davor, dass er uns gibt, was er hat."

Joel Embiids Knie lässt die Statistiken abstürzen

Dass Embiid momentan nicht derjenige ist, der vor gut einem Jahr noch klarer MVP-Kandidat war, liegt vor allem an seinem linken Knie. Auf dem landete im Februar 2024 Jonathan Kuminga. Es folgte eine OP, ein Comeback, durchwachsene Playoffs, Olympia-Gold und nun eine Saison, in der Embiid immer wieder aussetzen muss, da sein Knie anschwillt und schmerzt.

Der MVP von 2023 ist nicht fit. Er bewegt sich schwerfällig, kann defensiv weniger Raum gut machen, ist angreifbarer. Die Celtics involvierten ihn zuletzt regelmäßig ins Pick and Roll, um sich so einen Vorteil zu verschaffen. Claxton rannte Embiid am Wochenende regelmäßig davon. Vorne verhindert der Mangel an Explosivität Ausflüge in Ringnähe. Embiid ist auf die Mitteldistanz, den Dreier, den Freiwurf angewiesen. Nicht sein Spiel. Auf 23,8 Punkte kommt er in dieser Saison. Weniger scorte er zuletzt 2019/20. Die 8,2 Rebounds im Schnitt sind die wenigsten seit seiner Rookie-Saison 2016/17.

Und auch dem Team tut ein halber Embiid derzeit nicht gut. Ausgerechnet der, der Zeit seiner Karriere einen maximal positiven Einfluss auf den Erfolg seines Teams hatte, hilft derzeit wenig. Steht Embiid auf dem Court errechnet Cleaning the Glass für die Sixers-Offense pro 100 Ballbesitze 8,8 Punkte weniger. Das Differential liegt bei -1,1. Negativ war es in Embiids Karriere zuvor noch nie.

Bliebe also die Frage, ob das alles noch Sinn ergibt.

Ist Embiids Saison vorzeitig beendet?

"Wir konzentrieren uns einfach darauf, eine Meisterschaft zu gewinnen", sagte President of Basketball Operations Daryl Morey unmittelbar nach der Trade-Deadline. "Und ich weiß, ihr werdet jetzt etwas blinzeln, aber wir glaube, dieses Team kann das." Vor knapp drei Wochen schienen die Sixers noch an ihre theoretische Stärke zu glauben. Sie schienen zu hoffen, dass sich das, was derzeit maximal negativ läuft, noch ins Positive dreht und eine der größten Feelgood-Geschichten der jüngere NBA-Geschichte produziert.

Womöglich denkt auch Morey mittlerweile anders. Laut ESPN-Insider Sham Charania suchen Embiid und die Sixers nun nach neuen Behandlungsmöglichkeiten, nachdem alles andere - immer wieder erhielt der Center Injektionen ins Gelenk - keine Besserung brachte. Neue Scans Anfang der Woche sollen Aufschluss geben, wie es weitergehen kann. Embiid selbst gab zuletzt immer wieder zu, dass er womöglich eine lange Pause, eventuell sogar eine Operation bräuchte. Letzteres hofften beide Parteien lange zu vermeiden. Nun liegt angeblich alles auf dem Tisch, und eventuell ist Embiids Saison vorzeitig beendet. Was aus mehreren Perspektiven durchaus Sinn ergäbe.

Tyrese Maxey und Paul George. IMAGO/Icon Sportswire

Sixers: "Herausforderung" für George und Hoffnungsschimmer Maxey

So reichen Phillys Probleme noch tiefer als die Gesundheit ihres Centers. Paul George, der eigentlich als Bindeglied zwischen Embiid und Maxey verpflichtet wurde, der offensive Entlastung und defensive Vielseitigkeit bringen sollte, sucht weiterhin seine Rolle. Weniger als 16,1 Punkte legte PG letztmals während seines Acht-Spiele-Comebacks nach seinem Beinbruch 2014 auf. Im ersten Spiel gegen Brooklyn vergangene Woche fiel neben Embiid auch Maxey aus. George gelangen zwei Punkte, die Sixers verloren. Der theoretisch dritte Star kann das Team nicht tragen.

"Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich mit einem einfachen Prozess rechnete, als ich hierher kam", sagte er vor wenigen Wochen. "Aber ich bin hier, um zu lernen, wie es funktionieren kann." Embiid sei ein unglaubliches Talent, das allein durch seine Präsenz alles vereinfache. "Aber es ist eine Herausforderung."

Herausfordernd für PG bleibt außerdem die Gesundheit. Rund um den All-Star Break plagte er sich mit einer Bänderverletzung im kleinen Zeh sowie Leistenbeschwerden herum. George spielte dennoch, Philly verlor weiter. Insgesamt verpasste PG 19 von 56 Spielen, und dass mit ihm und Embiid zwei essenzielle Säulen des Teams immer wieder pausieren müssen, schadet dem Rhythmus. Rollenspieler wissen nicht, worauf sie sich einzustellen haben. Aufgabenprofile können sich nur schwer entwickeln (was nicht als Kritik an George und Embiid zu verstehen ist - für ihre Verletzungen können sie nichts).

Hoffnung macht wiederum Maxey, der im Januar 29,9 Punkte im Schnitt auflegte und die Sixers zwischen 25. Januar und 5. Februar in sieben Spielen zu fünf Siegen führte. Der Dreier fällt zwar weniger sicher als in den letzten Jahren (34,8 Prozent 3FG bei 9,5 Versuchen), dafür ist der Guard im Laufe der Saison als Leader gereift, hat gelernt, mit der gesteigerten Aufmerksamkeit von Defenses umzugehen - und genau das kann nächste Saison (und in den Jahren danach) noch extrem wertvoll werden.

Darum sollten die Sixers alles tun, um ihren Pick zu behalten

Für den Moment wirkt es, als sollte sich Philly eingestehen, dass sich diese Saison einfach als nicht enden wollendes Worst-Case-Szenario verkleidet hat. Nehmen wir beispielsweise an, die Sixers kämen als Neunter oder Zehnter ins Play-in. Zwei Spiele müssten sie gewinnen, um in der ersten Runde auf Cleveland zu treffen, ein funktionierendes, nach dem De’Andre-Hunter-Trade noch vielseitigeres Team. Ist ein Weiterkommen da realistisch? Oder ergibt es schlicht mehr Sinn, Embiid nun eine ausgiebige Pause zu gönnen, um sein Knie wirklich ausheilen zu lassen?

Kommende Saison könnten alle dann ausgeruht und hoffentlich fit(ter) angreifen. Klar ist Embiid bereits 31, und die NBA-Jahre verletzungsgeplagter Center sind beschränkt. Gleichzeitig verlängerte er gerade erst seinen Vertrag. Philly sollte also versuchen, seine Gesundheit so gut wie möglich wiederherzustellen und zu konservieren. Womöglich entpuppt sich Verzicht in diesem Jahr daher als Gewinn im nächsten.

Zumal die Niederlage gegen Brooklyn aus anderer Perspektive einen positiven Nebeneffekt mitbrachte. Die Nets zogen endgültig an den Sixers vorbei, die damit die sechstbesten Chancen in der Lottery für den Moment exklusiv für sich beanspruchen konnten. Eine magische Nummer. Seinen Pick im kommenden Draft schuldet Philly den Thunder. Es sei denn, er landet innerhalb der Top 6.