Der Forward, der seit Monaten mit seiner Leiste und seinem linken Knie zu kämpfen hat, bekam laut der Franchise Injektionen ins Knie und in die Adduktoren. Dem Bericht nach ist George schon seit Monaten mit seinen Ärzten in Kontakt, um die beste Behandlungsmöglichkeit für seine anhaltenden Schmerzen zu finden. Laut ESPN konnte George seit dem All-Star Break mehrere Spiele in Folge nur mit Schmerzmitteln spielen.