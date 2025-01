Seit 2019 steht Jimmy Butler bei Miami Heat unter Vertrag. In dieser Zeit wurde er zweimal zum All-Star gewählt und schaffte es einmal in die NBA-Finals. Das Kapitel Miami könnte für den 35-Jährigen nun aber beendet sein.

Erst gestern hatte der Forward nach der deutlichen Niederlage gegen die Indiana Pacers verlautbart, in Miami keinen Spaß am Basketballspielen zu haben. Auf die Frage, ob er glaubt, seine Freude in Miami zurückgewinnen zu können, antwortete Butler mit einem ernüchternden "Wahrscheinlich nicht".

In einem Statement, welches die Heat vor wenigen Stunden veröffentlichten, erklärte man, Butler nun für sieben Spiele gesperrt zu haben. "Sein Verhalten in dieser Saison und besonders in den vergangenen Wochen war in mehreren Fällen dem Team gegenüber schädlich." Damit habe er gezeigt, nicht Teil der Mannschaft sein zu wollen.