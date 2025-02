Insgesamt sieben Spieler aus der Weltmeister-Mannschaft von 2023 stehen dem Bundestrainer in den kommenden zwei Spielen der EM-Qualifikation zur Verfügung - so viele wie noch nie unter der Regie von Alex Mumbru. Das liegt einerseits natürlich daran, dass die EuroLeague derzeit pausiert, sicherlich aber auch an der Bedeutung der Partien, die schließlich die Teilnahme an der EuroBasket 2025 besiegeln.

"Es ist sehr wichtig", sagte der 45-Jährige über die Zusage der vielen Topspieler. "Ich weiß, dass wir in einer schwierigen Situation sind. Es ist wichtig, dass so viele gekommen sind."

Deutschland trifft auf Spitzenreiter Montenegro

Mumbru über Theis-Wechsel: "Sind glücklich, dass er nun so nah bei uns ist"

Dabei wird der Spanier allerdings noch nicht auf den ehemaligen NBA-Spieler Daniel Theis zurückgreifen können. Der 32-Jährige, der kürzlich bei EuroLeague-Klub AS Monaco unterschrieb, steht aus organisatorischen Gründen vorerst nicht zur Verfügung. "Er kann uns möglicherweise im zweiten Spiel helfen", erklärte Mumbru. "Wir sind glücklich, dass er nun so nah bei uns ist."

Schließlich spiele Bayern abseits davon "großartig" in der EuroLeague und in der BBL. "Es ist nicht einfach. Wenn man in den nationalen Wettbewerben und der EuroLeague spielt, können solche Sachen passieren." Dabei zog er die Parallele zu den anderen großen europäischen Vereinen. "Man sieht, dass viele dieser Mannschaften ihre Probleme haben. In Spanien haben die EuroLeague-Teams nicht den Pokal gewonnen, genauso nicht in Frankreich oder Italien."