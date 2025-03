Dennis Schröder will in den Playoffs die Großen ärgern.

Nach einem schweren Trip an die Westküste (Bilanz: 2-2) durften die Pistons in der vergangenen Nacht mal wieder daheim antreten und fuhren dabei einen souveränen 123:103-Erfolg gegen das Schlusslicht der Eastern Conference, die Washington Wizards, ein. Detroit steht nun bei einer Bilanz von 37-29, der Vorsprung auf Rang sieben wurde auf 5,5 Spiele ausgebaut.

Gleichzeitig rückte Detroit auch an Milwaukee und Indiana heran, die Pistons haben sogar bereits ein Spiel mehr als die beiden Kontrahenten gewonnen und dürfen sich nun sogar Chancen auf den Heimvorteil in der ersten Runde ausrechnen. Zur Erinnerung: Im Vorjahr waren die Pistons mit nur 14 Siegen das schlechteste Team der NBA.

Pistons: Mit Schröder die beste Defense der NBA

Seit Februar ist auch Dennis Schröder mit an Bord, mit dem deutschen Nationalspieler haben die Pistons elf von 14 Spielen für sich entschieden und stellen seitdem die beste Verteidigung der NBA. "Ich versuche zu helfen, wo ich kann", sagte Schröder im Post Game Interview bei FanDuel Sports TV. "Sie haben ihre Sache auch in den 60 Spielen ohne mich sehr gut gemacht und nun wollen wir die Playoffs erreichen und dort das eine oder andere Team ein bisschen ärgern."

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, allerdings haben die Pistons noch das schwerste Restprogramm aller Teams in der Eastern Conference vor der Brust. Aber: In den letzten beiden Spielen der Saison stehen noch zwei Duelle mit den Milwaukee Bucks auf dem Programm, womöglich hat es Detroit hier in der eigenen Hand, noch Platz vier zu erreichen.

Zwischen Detroit und Washington gab es einige Nickligkeiten. David Reginek-Imagn Images

Nickliges Spiel gegen die Wizards

Die Stimmung ist jedenfalls bestens, seit der Trade Deadline gab es lediglich Niederlagen gegen die Denver Nuggets sowie bei den Clippers und Warriors. Auch von der teils harten Gangart der Wizards ließ sich das Team nicht beirren. Richaun Holmes wurde mit einem Ellenbogen-Schwinger ejected, Marcus Smart kassierte für eine ähnliche Aktion ein Flagrant-1-Foul.

"Das treibt uns an, weil wir ein Team sind, dass mit Emotionen spielt", meinte Center Jalen Duren. "Basketball macht Spaß und es macht weniger Spaß, wenn es ruhig auf dem Feld ist. Wir blühen in den Momenten auf, wenn es hitzig wird." Das sah auch Schröder so: "Wir sind alle ehrgeizig, das ist unser Mindset. So soll Pistons Basketball aussehen und das ist es auch, was Coach J.B. Bickerstaff sehen möchte."

In der Nacht auf Freitag gibt es dann ein Wiedersehen mit den Wizards, bevor am Sonntag die Oklahoma City Thunder zu Gast in Detroit sind.