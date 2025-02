vor 3 Stunden Deutschland in Podgorica unter Druck Sie wollen eine Medaille bei der EM: Das ist DBB-Gegner Montenegro

Weltmeister Deutschland steht am Donnerstag in Podgorica unter Druck und braucht in Montenegro dringend einen Sieg. Im Hinspiel setzte sich Deutschland durch, doch das Land vom Balkan hat durchaus hohe Ambitionen.