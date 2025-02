"Diese jungen Spieler, wenn sie im Rising Stars Team sind, haben sie es nicht verdient, am Sonntag zu spielen", sagte Green gegenüber Marc Spears (ESPN).

Laut dem neuen Modus traten die besten Rookies und Sophomores am Freitag im Rising Stars Game gegeneinander an. Der Sieger sicherte sich einen Platz im All-Star-Turnier, wo er im Halbfinale auf Team Shaq traf.

Draymond Green: Warriors-Legende und viermaliger All-Star

Green selbst weiß, wie hart der Weg in die Elite der Liga sein kann. In seiner Karriere wurde er viermal All-Star und gewann mit den Warriors vier Meisterschaften. Dass nun junge Spieler durch einen Sieg am Freitag den Sprung ins Haupt-Event schaffen, hält er für fragwürdig.