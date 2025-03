vor 4 Stunden Die Frage nach dem "Wie?" "Sie sind halt nicht ich": Cuban kritisiert Mavs nach Doncic-Trade deutlich

Knapp einen Monat ist der Trade von Luka Doncic zu den Lakers nun her. Während sich der Slowene in LA immer besser zurechtfindet, versinkt Dallas im Chaos. Der ehemalige Mavericks-Besitzer Mark Cuban äußerte nun Kritik am Trade - vor allem an der Art und Weise.