Durant, Superstar der Phoenix Suns, hat auf dem Out of the Mud Podcast seine Sicht auf die internationale Konkurrenz im Basketball deutlich gemacht. "Hell Nah, natürlich nicht. Sie können nicht mit uns mithalten", sagte Durant über Teams wie Serbien. "Wir haben den Standard für großartigen Basketball gesetzt. Die besten Spieler kommen von Orten, wo wir herkommen." Die Dominanz der Amerikaner sei laut Durant ungebrochen, trotz gelegentlicher enger Spiele gegen internationale Teams.