Die Wings dürfen nach dem dritten Sieg in Serie weiter auf die Playoffs hoffen, dabei wurde nach Las Vegas erneut ein Playoff-Team in heimischer Halle geschlagen. Arike Ogunbowale erzielte 25 Punkte (11/24 FG) und 8 Assists für die Texanerinnen und auch Satou Sabally (18, 7/14 FG, 8 Rebounds, 6 Assists) machte ein starkes Spiel.

Leonie Fiebich glänzt bei Sieg der New York Liberty in Seattle

Unangefochtener Spitzenreiter der Liga bleiben aber die New York Liberty, die mit einem guten Schlussviertel (24:14) in Seattle mit 98:85 gewannen. Breanna Stewart (32, 10/16 FG) und Sabrina Ionescu (25, 7/16, 8 Rebounds, 8 Assists) waren gut aufgelegt, gleiches galt für die beiden Deutschen.

Leonie Fiebich verwandelte in knapp 28 Minuten vier ihrer fünf Dreier für zwölf Zähler, dazu war ihr getroffener Distanzwurf zwei Minuten vor dem Ende so etwas wie die Vorentscheidung in diesem Spiel (92:83). "Sie war heute so wichtig für uns", lobte Coach Sandy Brondello. "Sie ist Money von draußen, aber ihre Verteidigung steht dem in nichts nach."