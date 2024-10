Die Bayern haben ihren ersten Auswärtssieg in der EuroLeague in dieser Saison gefeiert. Shabazz Napier war in den entscheidenden Momenten wieder zur Stelle, Coach Gordon Herbert war dennoch nicht voll zufrieden.

Gordon Herbert gewann mit den Bayern in der EuroLeague erstmals in der Fremde in der EuroLeague.

Die Bayern und enge Spiele, das ist in dieser Saison eine Liebesbeziehung. In der EuroLeague war es nun schon das vierte enge Spiel, was die Münchner für sich entscheiden konnten, dazu kamen knappe Heimsiege in der BBL gegen Hamburg und Würzburg.

Gegen die Mainfranken am Wochenende verbuchte Shabazz Napier die letzten Punkte für die Münchner und auch in Bologna war es der US-Guard, der mit einem Dreier fünf Sekunden vor dem Ende die Weichen auf Sieg stellte, die Bayern gewannen mit 87:84. Dabei lief zuvor aus der Distanz nichts zusammen, Napier vergab alle sechs Distanzwürfe, traf dann aber den Wichtigsten.

"Als ich 90 Sekunden vor Schluss einen Dreier vergab, habe ich mir selbst gesagt, dass ich noch einen Big Shot verwandeln würde", sagte Napier nach dem Spiel. "Glücklicherweise bekam ich noch eine Möglichkeit und meine Mitspieler haben an mich geglaubt." Zuvor hatte der starke Nick Weiler-Babb von der Dreierlinie wieder ausgeglichen, nachdem die Bayern eine 16-Punkte-Führung aus dem dritten Viertel hergegeben hatten.

Bayern: Zwei wichtige Dreier in der Schlussminute

"Sie haben zwei schwere Würfe getroffen", meinte Bologna-Coach Luca Banchi zu den beiden späten Dreiern der Münchner. "Bayern hat das Talent für solche Situationen, aber uns hat der Fokus und die Konzentration in diesen Momenten gefehlt", bemängelte der ehemalige Bamberger Coach.

So lachten am Ende die Bayern und Napier mutmaßte nach der Partie, dass sein Coach Gordon Herbert wohl sehr zufrieden sei, dies entsprach aber nur in Teilen der Wahrheit. "Wir haben weiter noch nicht die Identität, die wir haben sollten", merkte der Kanadier an. "Letzte Woche gegen Olympiakos haben wir damit angefangen, das müssen wir weiter ausbauen."

Vor allem das Herschenken der zweistelligen Führung schmeckte Herbert überhaupt nicht: "Wir haben die ersten fünf Minuten im dritten Viertel sehr gut gespielt, aber dann haben wir ein paar Fehler gemacht und zu viel spekuliert, sodass sie offene Dreier treffen konnten."

Elias Harris gab den Bayern gute Minuten. IMAGO/IPA Sport

Bayern: Der zweite Anzug dreht das Spiel

Besser machte es in der ersten Halbzeit der zweite Anzug der Bayern um Napier, Oscar da Silva oder auch Elias Harris, die mit einem 17:4-Lauf die anfänglichen Probleme in Bologna ausmerzten und mit starker Defense endlich Zugriff auf das Spiel fanden. "Das war der Schlüssel für uns", befand auch Herbert, der die Partie sowohl mit Napier als auch etwas überraschend Harris beendete.

Der 35-Jährige dankte es mit zwei verwandelten Freiwürfen in den Schlusssekunden und brachte den Startern wichtige Entlastung. Letztlich spielten mit Weiler-Babb (36 Minuten), Carsen Edwards (30) und Napier (32) wieder drei Starter mindestens 30 Minuten, schon am Freitag steht die nächste wichtige Partie in Lyon bei ASVEL auf dem Programm.