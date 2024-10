Am Wochenende ging in den sozialen Medien ein Clip viral, in dem ein Fan im Kabinentrakt der Orlando Magic einige Nettigkeiten in Richtung von Ben Simmons loswurde. Vermutlich passiert dies häufiger, diesmal filmte aber jemand mit und es war unter anderem auch zu sehen, wie Dennis Schröder dem Australier den Rücken stärkte.

Es war ein Zeichen von Schröder, der bekanntlich eine Führungsrolle in Brooklyn für sich beansprucht, gleichzeitig aber auch den Rückhalt seines Teams hat. So zu sehen beim überraschenden 115:102 gegen die Milwaukee Bucks um die Superstars Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard, als Schröder im vierten Viertel einen Schlag von Pat Connaughton abbekam und seine Mitspieler (und Coach Jordi Fernandez) umgehend dazwischen gingen, um Schröder vor einer Dummheit zu bewahren.

Das Spiel war in diesen Minuten in der entscheidenden Phase, Schröder traf die Freiwürfe, die er für das Flagrant Foul erhielt, es war Teil eines 10:0-Laufs der Nets, die so erstmals eine zweistellige Führung herausspielten und es dann souverän über die Zeit brachten. Der deutsche Point Guard beendete die Partie mit 29 Punkten (8/15 FG, 5/8 Dreier) und sechs Assists.

Dennis Schröder: Statistiken in den ersten Spielen Spiele MPG PPG FG% 3PT% APG RPG SPG TOPG 3 33,8 20,7 46,5 55,6% 3,0 5,7 1,0 3,0

Dennis Schröder geht mit gutem Vorbild voran

"Er hat bewiesen, dass er Teil erfolgreicher Teams sein kann, in der NBA oder auf FIBA-Level", lobte Fernandez, der seinen ersten Sieg als Head Coach in der NBA feierte. "Heute hat er das gezeigt. Er ist tough, zeigt Führungsqualitäten und ist wie ein Coach auf dem Feld. Dazu hat er heute Würfe getroffen und war effizient."

Fernandez hob hier auch noch einmal den Plus-Minus-Wert von +27 hervor, Bestwert aller Spieler. Dabei gefiel Schröder auch in der Verteidigung, indem er immensen Druck gegen den Ball ausübte. Dies hatte der 31-Jährige bereits in der Vorbereitung herausgestellt, die Nets zeigten in einigen Phasen eine Ganzfeldpresse und brachten die Bucks so komplett aus dem Rhythmus (nur 44 Prozent FG)

"Alle machen da mit, jeder identifiziert sich mit dem System und so wollen wir auch spielen", meinte Schröder, der auch noch einmal Stellung zum Simmons-Vorfall von vor zwei Tagen nahm: "Ich stehe meinen Teamkollegen immer zur Seite, egal, was da passiert. Und wenn etwas passiert, dann werde ich sie auch verteidigen."

Dennis Schröder ist der Leader bei den Brooklyn Nets. Wendell Cruz-Imagn Images

Dennis Schröder? "Lässt seinen Worten Taten folgen"

Auch das gefällt Fernandez: "Er macht es auf seine Art und es lässt es jeden wissen. Für uns ist das wichtig, weil wir eine Identität aufbauen wollen und Dennis mit seinem Ehrgeiz und seinem Willen hilft. Seine Mitspieler sehen es und das ist auch ein Teil des Führens. Er lässt seinen Worten stets Taten folgen."

Die Nets stehen nun bei 1-2 aus den ersten drei Spielen, Schröder ist dabei mit durchschnittlich 20,7 Punkten zweitbester Scorer hinter Backcourt-Kollege Cam Thomas (30,7), dazu kommen 6,3 Assists sowie eine starke Dreierquote von 55,6 Prozent bei sechs Versuchen pro Spiel. Steht Schröder auf dem Feld erzielten die Nets derzeit 14,2 Punkte pro 100 Ballbesitze mehr als ohne ihn.

In der Nacht auf Mittwoch kommt der nächste Contender nach Brooklyn, dann sind MVP Nikola Jokic und die Denver Nuggets zu Gast. In der Nacht darauf fahren die Nets zu den Memphis Grizzlies.