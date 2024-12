"Es ist deprimierend", sagte Embiid über seine Probleme im linken Knie. "Wir suchen weiter nach Lösungen. Da gibt es keine Verletzung, es ist nur geschwollen. Das ist alles sehr, sehr ärgerlich, weil ich am liebsten in jedem Spiel mitwirken würde."

So stand die neue Big Three mit Embiid, Paul George und Tyrese Maxey in dieser Saison erst zum zweiten Mal zusammen auf dem Feld, insgesamt waren es nun 26 Minuten, in denen die Sixers 14 Punkte mehr als der Gegner erzielten.