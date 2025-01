Es war ein gebrauchter Abend für die Lakers in Philadelphia. Nicht nur unterlagen die Gäste mit 104:118 gegen ein Sixers-Team ohne Joel Embiid und Paul George, sondern Anthony Davis verletzte sich auch noch früh am Unterleib. "Es ist immer schwer, wenn dein bester Spieler nicht mehr spielen kann", bilanzierte LeBron James.

Dessen Sohn konnte sich zumindest über die ersten richtigen Rotationsminuten für die Lakers freuen, nachdem er viel Tage zuvor 31 Punkte in der G-League aufgelegt hatte. Daran konnte der 20-Jährige jedoch nicht anknüpfen und blieb in 15 Minuten ohne einen einzigen Punkt (0/5 FG, 3 TO).

"Womöglich habe ich ihn in eine schwierige Situation manövriert", gab Coach J.J. Redick an. "Er kam erst gestern beim Team an, dazu wurde das Spiel im nationalen TV übertragen. Er hat heute nicht gut gespielt, aber seine Auftritte in der G-League waren großartig. Ich bin bei ihm weiter zuversichtlich."