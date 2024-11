In der 4. Spielminute des letzten Viertels der 119:125-Niederlage gegen die Bucks zog sich Williams die Verletzung zu, als er mit einem Drive zum Korb ging. Der 26-jährige Forward, der in dieser Saison im Schnitt 10,4 Punkte, 5,1 Rebounds und 2,3 Assists erzielte, brach während der Aktion zusammen und musste das Spielfeld verlassen. Die nachfolgenden Untersuchungen bestätigten die niederschmetternde Diagnose eines Risses des Kreuzbandes sowie des Meniskus und der Bänder im rechten Knie.

Große Lücke: Hornets müssen ohne Führungsspieler auskommen

Williams, der im Februar 2024 von den Dallas Mavericks zu den Hornets gewechselt war, hatte sich schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert. Als Führungsspieler hatte er maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung des Teams und seine Abwesenheit wird nun eine Lücke hinterlassen. In 16 Spielen (7 Starts) dieser Saison zeigte er sich konstant und brachte sich in allen Bereichen ein.