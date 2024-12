Dass die Warriors nach Trades suchen, ist keine Überraschung. Schon im Sommer waren sie Berichten zufolge an Paul George interessiert, dazu wurde auch an Lauri Markkanen gebaggert. PG-13 entschied sich jedoch für Philadelphia, nachdem sich die Warriors nicht auf einen Sign-and-Trade-Deal mit den Clippers einigen konnten, Markkanen verlängerte stattdessen in Utah langfristig.

Das Ziel war, die letzten Jahre von Stephen Curry weiter zu maximieren, im Idealfall soll ein weiterer Star an seine Seite gestellt werden. Das gelang im Sommer nicht, stattdessen polsterte der vierfache Meister der letzten Dekade den Kader mit diversen Rollenspielern wie Buddy Hield oder Kyle Anderson auf und vertraute der Entwicklung der eigenen Youngster.

Mit Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandin Podziemski oder Trayce Jackson-Davis bekommen vier selbst gedraftete Spieler der vergangenen Jahre Spielzeit, überhaupt verteilt Head Coach Steve Kerr die verfügbaren Minuten äußerst großzügig. Satte 13 Spieler stehen mindestens 13 Minuten pro Spiel auf dem Feld, das ist für ein NBA-Team mehr als ungewöhnlich.

Stephen Curry will seinen fünften Ring. David Gonzales-Imagn Images

Warriors: Die Schwierigkeit mit den Trades

Einerseits wird so die Last der alternden Stars wie Curry oder Draymond Green (34) ein wenig verkleinert, gleichzeitig ist es ein Versuch, fehlende Qualität in der Spitze mit Quantität auszugleichen. Für die Regular Season ist das ein solides Konzept, mit einer Bilanz von 14-9 belegen die Dubs einen guten fünften Platz im Westen. Zu den Contendern in einer bärenstarken Conference zählen sie Stand jetzt aber nicht.

Ab 15. Dezember können die meisten Spieler, die im Sommer neue Verträge bekamen, wieder getradet werden, entsprechend nimmt auch die Gerüchteküche wieder Fahrt auf und um Golden State, die traditionell während der Saison meist eher zurückhaltend agieren, sprießen die Gerüchte wie Pilze aus dem Boden. Neben Dennis Schröder wird auch Jimmy Butler (Miami Heat) mit Golden State in Verbindung gebracht, allerdings gibt es gewisse Hürden.

Das liegt vor allem am neuen Kollektivvertrag, der es teuren Teams sehr schwer macht, ihr Team zu verbessern bzw. Trades zu finden. Eine komplette Erklärung des Regelwerks würde an dieser Stelle zu weit führen, deshalb hier die Restriktionen der Warriors in Kürze aufgelistet werden:

· Golden State ist "hard capped", hat aber noch 500.000 Dollar unter dem First Apron Platz.

· Trade Exceptions dürfen für Spieler nicht verwendet werden.

· Die Warriors dürfen in einem Trade nicht mehr Geld aufnehmen, als sie abgeben.

Golden State Warriors: Alle Verträge im Überblick (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Stephen Curry Guard 55,8 59,6 62,6 RFA Andrew Wiggins Forward 26,3 28,2 30,2 RFA Draymond Green Forward 24,1 25,9 27,7 RFA De'Anthony Melton Guard 12,8 UFA Gary Payton II Guard 9,1 RFA Kyle Anderson Forward 8,8 9,2 9,7*** RFA Buddy Hield Guard 8,8 9,2 9,7*** 10,1* RFA Kevon Looney Center 8,0 RFA Jonathan Kuminga Forward 7,6 RFA Moses Moody Guard 5,8 11,6 12,5 13,4 UFA Brandin Podziemski Guard 3,5 3,7 5,7** RFA Lindy Waters III Forward 2,2*** RFA Trayce Jackson-Davis Center 1,9 2,2*** 2,4** RFA Gui Santos Forward 1,9*** 2,2** RFA

Dennis Schröder könnte den Warriors helfen

Letzteres ist vor allem bei Trades für Stars schwierig. Jimmy Butler kassiert zum Beispiel in Miami 48,8 Millionen Dollar für die Saison, während die Warriors nur vier Spieler haben, die achtstellig verdienen. Darunter sind Curry und Draymond Green, die sicherlich nicht abgegeben werden. So muss ein Paket fast schon zwangsläufig Andrew Wiggins und De’Anthony Melton beinhalten (plus junger Spieler X), um auch nur ansatzweise an die knapp 50 Millionen zu kommen.

Vielleicht ist gerade deswegen Schröder eine gute und kostengünstige Alternative. Ein Tausch zwischen Schröder und Melton würde gerade so passen, der Deutsche könnte Curry entlasten und ist dazu ein guter Verteidiger am Perimeter. Eine Qualität, die in Golden State stets benötigt wird. Dazu ist Schröder Playoff-erprobt, zuletzt war er 2023 Teil eines Lakers-Teams, welches die Conference Finals erreichte.

Der 31-Jährige hat in Brooklyn noch einen Vertrag bis 2025, dazu sind seine 13 Millionen Dollar, die ihm in dieser Saison noch zustehen, sehr moderat für den Output, den man von ihm erwarten kann. Golden State hat derweil traditionell Probleme in den Minuten ohne Curry (Net-Rating: -3,4 ohne den Superstar, Offensiv-Rating: nur 102,4), hier könnte Schröder in der altbekannten Rolle als Sixth Man wichtige Entlastung bringen.

Jonathan Kuminga ist bei den Warriors nicht unumstritten. David Gonzales-Imagn Images

Warriors: Keine Eile bei Dennis Schröder

So viel zur Theorie, gleichzeitig dürften die Warriors Geduld walten lassen. Schröder mag eine gute Option sein, dennoch könnte sich für die Dubs das Warten lohnen und Superstar X ist plötzlich doch verfügbar. Hier werden die Warriors zwar nie das beste Paket anbieten können (Houston oder OKC können ziemlich jedes Angebot übertrumpfen), dennoch sollte man die Warriors in dieser Hinsicht nicht abschreiben.