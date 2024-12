Was Schröder für die Warriors interessant machen könnte, ist das Playmaking sowie sein moderater Vertrag. Der 31-Jährige bekommt in dieser Saison noch 13 Millionen Dollar, im Sommer wird der Braunschweiger wieder Free Agent. Golden State ist auf der Suche nach einem weiteren Ballhandler und Schröder könnte hier die kostengünstige Alternative im Vergleich zu Jimmy Butler sein.

Die Warriors sind derzeit "hard capped", das bedeutet, dass die Franchise in einem möglichen Trade nicht mehr Geld aufnehmen kann, als sie im Gegenzug zu einem anderen Team schicken. Charania nennt in seinem Artikel den verletzten De’Anthony Melton als möglichen Gegenwert, dieser verdient jedoch rund 200.000 Dollar weniger als Schröder.

Schröder-Trade? Brooklyn plant Neuaufbau

Die Nets sind auch wegen Schröder eine der großen Überraschungen dieser Saison, mit einer Bilanz von 10-14 belegen sie Platz acht in der Eastern Conference. Große Ambitionen haben die New Yorker jedoch nicht, vielmehr will Brooklyn langsam einen Neuaufbau starten. Für den Sommer stehen rund 60 Millionen Dollar Capspace für neue Spieler zur Verfügung, dazu halten die Nets zwölf Erstrundenpicks sowie elf Second Rounder für die kommenden Jahre.