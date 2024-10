Schröder spielte in Oceanside/Kalifornien gegen die L.A. Clippers nur in der ersten Halbzeit, dabei sammelte der Deutsche als Starter auf der Eins zehn Punkte (4/7 FG), fünf Assists und zwei Steals ein. Auch Ben Simmons stand in der Starting Five, wurde jedoch im Frontcourt eingesetzt. Der Australier blieb blass, nahm aber zumindest einen Sprungwurf, den er allerdings vergab. Zwei Punkte (1/5 FG) und drei Rebounds wurden für Simmons verbucht.