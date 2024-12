Wagner spielt an der Seite seines Bruders Moritz bei Orlando Magic in der NBA derzeit auf All-Star-Level, nachdem sich Banchero vor über einem Monat einen Riss im Bauchmuskel zugezogen hatte. Der 23-Jährige legt aktuell im Schnitt 24,2 Punkte auf und erzielte in der laufenden Spielzeit bereits in sieben Partien mehr als 30 Zähler.