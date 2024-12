Mit 95:113 unterlagen die Dubs in der Nacht auf Dienstag den Cleveland Cavaliers, das beste Team der NBA zeigte Golden State deutlich die Grenzen auf. Nur 33,3 Prozent der Würfe gingen für den Meister von 2022 durch die Reuse, im zweiten Viertel kratzten die Warriors gerade einmal elf Punkte zusammen.

Laut Cleaning the Glass sind nur sechs Teams schlechter im Angriff, seit dem Schröder-Trade sind die Dubs in dieser Kategorie sogar Letzter (Offensiv-Rating: 102,9). Einen Anteil daran hat auch der Deutsche selbst, der gegen die Cavs wieder nur vier seiner elf Würfe aus dem Feld traf. Damit verbesserte der Braunschweiger aber sogar seine Feldwurfquote auf frostige 29,7 Prozent (22/74 FG).

Warriors geht Shooting ab

Zum Vergleich: In Brooklyn spielte Schröder so effizient wie nie zuvor (45,2 FG%, 38,7 3P%). Überhaupt treffen in den vergangenen zwei Wochen nur vier Spieler schlechter, einer davon ist Draymond Green, der gegen Cleveland nur einen seiner zehn Würfe im Korb unterbrachte.