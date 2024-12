Embiid musste kurz vor der Halbzeit gegen die Pacers nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit Bennedict Mathurin ausgewechselt werden. Der Center erhielt dabei einen Ellbogen und Unterarm ins Gesicht, stürzte zu Boden und hielt sich die rechte Wange und Nase. Die Sixers teilten bereits früh in der zweiten Halbzeit mit, dass Embiid nicht ins Spiel zurückkehren würde. Weitere Untersuchungen zur Verletzung sind für das Wochenende geplant.

Der ehemalige Kansas Jayhawk konnte in der Partie in 17,5 Minuten 12 Punkte, vier Rebounds und fünf Assists beisteuern, bevor er ausschied. Der All-Star hat in dieser Saison bislang nur sechs der 23 Spiele absolviert, da er mit anhaltenden Problemen im linken Knie und einer dreispieligen Sperre belastet war.

Embiid hat eine Vorgeschichte mit Gesichtsverletzungen, darunter zwei Orbitalfrakturen (2018 und 2022) sowie weitere körperliche Rückschläge wie Bell's Palsy im vergangenen Jahr. Coach Nick Nurse erklärte jedoch, dass Embiid zuletzt in guter Verfassung war: "Er war die ganze Woche in einem wirklich guten Zustand und hat intensiv trainiert. Wir haben viel gearbeitet, um ihn wieder auf das richtige Niveau zu bringen." Dennoch räumte Nurse ein: "Ich kann mir vorstellen, dass er das Gefühl hat, dass eine schwarze Wolke über ihm hängt. Er stößt einfach immer wieder auf Rückschläge, was wirklich bedauerlich ist."

NBA: 76ers weiter in der Krise

Die 76ers stehen bei einer Bilanz von 7-16 und haben Schwierigkeiten, ihre "Big Three" bestehend aus Embiid, Tyrese Maxey und Paul George gleichzeitig einzusetzen. In dieser Saison standen sie nur in drei Spielen gemeinsam auf dem Parkett.

Maxey, der die Sixers mit 22 Punkten anführte, sprach nach dem Spiel von einer "Next-Man-Up"-Mentalität. "Was uns daran ärgert, ist, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Die Spieler hatten ihre Rollen gefunden, verstanden, was der Coach von ihnen will, und haben auf die richtige Weise gespielt. Wir wissen, wie wir mit Joel spielen müssen - und jetzt müssen wir uns vielleicht wieder darauf einstellen, ohne ihn zu spielen. Das ist in Ordnung, es ist eine Herausforderung, aber so ist das Leben", erklärte Maxey.