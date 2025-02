Das gaben die Spurs in einem Statement bekannt. Bei einer Venenthrombose handelt es sich um ein Blutgerinnsel, dabei kommt es einer Schwellung und starken Erhitzung der betroffenen Stelle.

Laut Angaben der Spurs wurde die Franchise nach Wembanyamas Rückkehr vom All-Star Game darauf aufmerksam. Die Texaner gehen davon aus, dass der Franzose in dieser Saison nicht mehr ins Geschehen eingreifen kann. Gemäß Tim MacMahon (ESPN) sei man aber optimistisch, dass Wembanyama zur kommenden Spielzeit wieder einsatzbereit ist.

Somit wird Wemby auch nicht mehr für die NBA Awards in Frage kommen, der 21-Jährige war der haushohe Favorit auf den Titel des besten Verteidigers.

Wemby-Ausfall dämpft Hoffnungen der Spurs

Noch in der vergangenen Woche nahm Wembanyama an seinem ersten All-Star Game teil. In dieser Saison verbuchte der Center durchschnittlich 24,3 Punkte, 11,0 Rebounds sowie 3,8 Blocks und machte damit noch einmal einen großen Sprung im Vergleich zu seiner Rookie-Spielzeit.