Die Polizei in Dallas wurde in der Nacht auf Samstag gegen 3:45 Uhr zu einem Streit gerufen, bei dem Armstrong beteiligt war. Laut ersten Berichten soll der 56-Jährige eine andere Person - laut WFAA eine Frau - mit einer Waffe geschlagen und mit einem Schuss bedroht haben. Das Opfer wurde von Rettungskräften noch am Tatort behandelt.