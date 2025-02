"Ich fühle mich schrecklich und verstehe, dass ich dafür verantwortlich bin, was ich meinem Körper zuführe", wird Portis in einem Statement zitiert. "Ich möchte mich bei allen Beteiligten entschuldigen (…) Ich werde weiter hart arbeiten, damit ich für einen langen Playoff-Run bereit sein werde."

NBA kennt bei Portis keine Gnade

Portis laborierte im Herbst an einer Ellenbogenverletzung, konnte aber aufgrund der Schmerzmittel weiter spielen. Portis habe wegen der Angelegenheit mit der NBA kooperiert und Barthelstein hob noch einmal hervor, dass Portis keinerlei Drogen nehmen würde. Allerdings sei die Strafe für Portis‘ Berater zu hart: "Ich bin sehr enttäuscht, dass die NBA ihre Regeln so strikt umsetzt, weil in Bobbys Fall keinerlei Absicht vorlag."

Portis kam für die Bucks in dieser Saison in 46 Spielen zum Einsatz und verbuchte dabei in durchschnittlich 25,2 Minuten 13,7 Punkte sowie 8,3 Rebounds. Die Bucks stehen derzeit mit einer Bilanz von 29-24 auf Rang fünf der Eastern Conference. Durch die Sperre wird Portis rund 2,85 Millionen Dollar verlieren, im Saisonendspurt kann der Publikumsliebling in Milwaukee aber wieder ins Geschehen eingreifen.