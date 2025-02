Laut der Datenredaktion von ESPN hat James in seiner Zeit bei den Lakers nur einen einzigen Wurf getroffen, wenn er seinem Team in den letzten fünf Sekunden des vierten Viertels oder der Verlängerung den Ausgleich oder die Führung hätte bescheren können. Seinem einzigen Treffer stehen jedoch gleich 28 Fehlversuche gegenüber.

Im Spiel gegen die Charlotte Hornets hatte James sogar gleich zweimal in den Schlusssekunden die Chance, das Spiel auszugleichen, beide Male vergab der Forward aber aus der Distanz, sodass sich die Hornets mit 100:97 in Los Angeles durchsetzten.

Allerdings: Erweitert man in dieser Saison die Stichprobe auf die Schlussminuten, hat James immerhin bereits vier Würfe getroffen, allerdings auch bei 13 Versuchen (30,4 Prozent). Auch in den Jahren zuvor waren die Quoten nicht besser (42,9 und 30,4 Prozent).

Dies war nicht immer so, vor allem für die Cleveland Cavaliers hatte James in seinem letzten Jahr viele große Momente, unter anderem traf LeBron sowohl gegen Indiana als auch gegen Toronto einen Buzzerbeater zum Sieg. Mit den Lakers wurden James 2020 Champion, in dieser Saison verbuchte LeBron bisher durchschnittlich 24,3 Punkte, 7,7 Rebounds sowie 9,0 Assists.