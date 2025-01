Null Punkte, acht Fahrkarten - das war die Ausbeute von Stephen Curry in der zweiten Halbzeit gegen die Los Angeles Lakers, ein Spiel, welches die Dubs mit 108:118 verloren. Nur ein einziges Mal hatte Curry in einer Halbzeit nicht gescort und so viele Fahrkarten geschossen. Über das komplette Spiel waren es lediglich 13 Punkte (4/17 FG, 2/9 Dreier) und neun Assists für den Superstar der Warriors, der mit einem lädierten rechten Daumen spielte.