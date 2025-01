Doch es war nicht nur die Offensive, die den Lakers zu schaffen machte. Auch in der Verteidigung wurde Reaves von den Mavericks immer wieder in Isolation-Situationen attackiert - besonders in der zweiten Hälfte. Laut Statistik war der Unterschied in der Punktzahl auffällig: Die Lakers wurden mit Reaves auf dem Parkett um 25 Punkte übertroffen.