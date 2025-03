Irving hatte sich im Spiel gegen die Sacramento Kings vor zwei Tagen einen Kreuzbandriss zugezogen und wird dem Team in der weiteren Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Gut möglich, dass der Aufbauspieler noch bis in die kommende Saison hinein ausfallen wird.

"Das war wirklich ein Schlag in die Magengrube - nicht nur für die Dallas Mavericks, sondern für Basketballfans überall auf der Welt", sagte Mitspieler Klay Thompson. "Kyrie war unser Fels in der Brandung in dieser Saison und er hinterlässt eine ausfüllbare Lücke."

Irving spielte in 50 Spielen dieser Saison von Beginn an und legte dabei durchschnittlich 24,7 Punkte, 4,8 Rebounds und 4,6 Vorlagen auf. "Ich weiß, dass er stärker zurückkommen wird. Aber in diesem Moment ist es für alle Beteiligten einfach nur beschissen."

In den vergangenen Wochen rutschten die Mavericks auf den zehnten Platz im Westen ab und müssen nun sogar um eine Teilnahme an den Play-In-Spielen bangen. Wie Thompson allerdings betonte, kümmere man sich darum aktuell nur wenig. "Wir denken nicht einmal an das Playoff-Bild. Wir denken jetzt nur an Memphis am Freitag und wie wir einen Heimsieg holen können."