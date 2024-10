Nach einer knappen 84:86-Niederlage gegen Zalgiris Kaunas erhebt Roter Stern Belgrad schwere Vorwürfe gegen Schiedsrichterentscheidungen und das Geschehen in Kaunas. Ein Statement des Clubs bezeichnet das Spiel als "Schande für die EuroLeague."

Unruhe in Belgrad

In einem dramatischen Spiel gegen Zalgiris Kaunas verlor Roter Stern Belgrad am Mittwochabend knapp mit 84:86 nach einem Buzzer-Beater von Bryant Dunston. Die Partie im Rahmen des sechsten EuroLeague-Spieltags sorgte für heftige Kontroversen, als Belgrad-Trainer Ioannis Sfairopoulos während des Spiels eine offizielle Protestmeldung bei den Tischoffiziellen einreichte. Der Protest kam mit 6:11 Minuten auf der Uhr und einem Zwischenstand von 70:66 für Zalgiris, als Alen Smailagic für ein Foul gegen Nikola Kalinic verantwortlich gemacht wurde. Sfairopoulos forderte eine Videoüberprüfung und argumentierte, dass es sich um ein unsportliches Foul hätte handeln sollen. Die Schiedsrichter hielten jedoch an ihrer ursprünglichen Entscheidung fest und riefen kein unsportliches Foul aus.

EuroLeague: Roter Stern mit offiziellem Statement

Nach der knappen Niederlage verließ Sfairopoulos die Pressekonferenz nach einer kurzen Erklärung, in der er seine Spieler lobte: "In meinen Augen sind sie die Sieger, und ich bin sehr stolz auf ihre Leistung heute Abend." Fragen zum Protest ließ er unbeantwortet. Roter Stern äußerte sich anschließend in einem offiziellen Statement, das die Ereignisse als "Schande und Schmach für die EuroLeague" bezeichnete. Dabei kritisierte der Verein sowohl die Schiedsrichterentscheidungen als auch das Verhalten der Zalgiris-Fans vor dem Spiel und die Handhabung der Spieluhr bei Dunston's entscheidendem Wurf.

Zalgiris-Trainer Andrea Trinchieri bestätigte die Eingabe des Protests, jedoch ohne genaue Details: "Ich glaube, es ging um den Schiedsrichter-Call, aber ich kann nichts Weiteres dazu sagen." Die knappe Niederlage hat für Roter Stern zusätzlichen Frust erzeugt, da dies bereits das zweite Mal in der laufenden Saison ist, dass der Club nach eigener Ansicht benachteiligt wurde.