In der Nacht auf Freitag werden die Reservisten für das All-Star Game bekanntgegeben, dann herrscht Gewissheit über alle 24 All-Stars. Zehn stehen bereits fest , je fünf in der Eastern und Western Conference. Die restlichen Plätze werden von den Coaches bestimmt. Sie werden zwei Backcourt- und drei Frontcourt-Spieler pro Conference nominieren, dazu kommen je zwei Wildcards, bei denen die Position keine Rolle spielt.

All-Star Wagner? Die Konkurrenz ist nicht groß

Danach wird es unübersichtlich. Ein offensichtlicher Kandidat ist Jaylen Brown von den Boston Celtics, der als amtierender Finals-MVP die nötige Reputation hat. In den vergangenen beiden Jahren wählten ihn die Coaches als Reservist, seine Zahlen sind in dieser Spielzeit aber ein Stück weit schwächer.

Für den dritten Spot kommen zudem Pascal Siakam (Pacers), Scottie Barnes (Raptors ), Jimmy Butler , Bam Adebayo (beide Heat) sowie Jarrett Allen (Cavs) in Frage. Barnes spielt bei einem der schlechtesten Teams der Liga, die Cavs haben bereits zwei, womöglich sogar drei All-Stars (Garland, Mitchell, Mobley). Siakam ist in Indiana hinter Tyrese Haliburton nur die zweite Geige und selbst beim Guard ist unklar, ob es in dieser Saison reicht. Sollte es ein Pacer werden, dann vermutlich eher Haliburton.

Bleiben die beiden Heat-Stars. Butler dürfte nach all den Querelen von den Coaches keine Liebe bekommen (und hat noch weniger als Wagner gespielt), während Adebayo eine offensiv schwache Saison spielt, aber von den Head Coaches schon dreimal nominiert wurde. Letztlich kommt man an Wagner an dieser Stelle eigentlich nicht vorbei, weil der Deutsche im Vergleich zu den anderen die größte Rolle hat und in dieser wie ein Superstar spielt.