Auftaktsieg bei der WM gegen Japan, keine zwölf Monate später waren wieder die Asiaten der Gegner zum Start und wieder gab es einen deutlichen Sieg , auch wenn erst am Ende ordentlich an der Punktedifferenz geschraubt wurde. Dennis Schröder (13 Punkte) schraubte noch seine Assists auf 12 hoch, Franz Wagner holte sich von der Dreierlinie noch etwas Selbstvertrauen.

Dass es holprig werden würde, war befürchtet worden, vor allem aufgrund der Eröffnungsfeier am Abend zuvor im zweieinhalb Autostunden entfernten Paris. Entsprechend nachsichtig zeigte sich der sonst so kritische Bundestrainer Gordon Herbert nach der Partie. Großen Respekt an meine Mannschaft, die heute zu hundert Prozent da war“, lobte der Kanadier, der nicht an der Eröffnungsfeier teilnahm. Das Team hatte 13 Plätze zu vergeben, neben den Spielern nahm der DBB den Teammanager mit.