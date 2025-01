Das Schicksal von Dwane Casey ist Mike Brown immerhin erspart geblieben. Er wurde nicht entlassen, bevor er den Award des Coach of the Year offiziell abräumte - bei ihm lagen immerhin rund anderthalb Jahre zwischen dieser Auszeichnung und der Arbeitslosigkeit.

Dennoch ist Brown ein weiteres Beispiel dafür, dass dieser Award nicht mit gesteigerter Jobsicherheit verbunden ist; oft ist sogar das exakte Gegenteil der Fall. Eigentlich kein Wunder: Gewonnen wird die Auszeichnung fast immer von Coaches, deren Team die in sie gesetzten Erwartungen übertrifft. Natürlich steigen im Umkehrschluss die Erwartungen - und das macht es nicht leichter, diesen weiterhin gerecht zu werden.

Die Kings der letzten Jahre zeigen dieses Phänomen schonungslos auf. 16 Jahre in Folge hatten sie die Playoffs verpasst, ehe sie in Browns erster Saison 22/23 Dritter im Westen wurden und die bis dahin beste Offense der Liga-Geschichte auflegten. Im Folgejahr enttäuschten sie nach Ansicht aller (?), dabei gewannen sie nur zwei Spiele weniger als im Vorjahr (46).

Im Sommer erhielt Brown trotzdem eine Vertragsverlängerung, das lange Zögern davor deutete jedoch bereits an, dass die Franchise nicht mehr restlos von dem Mann überzeugt war, der sie nach Jahren auf der Suche zu einem kompetenten Team gemacht hatte. Ein schwacher Start in die aktuelle Spielzeit (13-18) reichte dann schon, um ihn abzusägen.

"Keine Klasse. Keine Eier"

Komplett außergewöhnlich ist dieses Vorgehen nicht - ein Stück weit sind die Kings allerdings schon ein Sonderfall. Seit dem Abgang von Rick Adelman 2006 ist der Job des Head Coaches dort ein notorischer Schleudersitz, erst recht seit der Übernahme durch Teambesitzer Vivek Ranadivé, in dessen zwölf Jahren Brown bereits der siebte Coach war.

Für die Vertreter von Browns‘ Zunft ist es insofern eine klare Sache, welches Problem die Franchise tatsächlich hat. Mehrere von ihnen wurden vergangene Woche mehr als deutlich, nachdem bekannt wurde, dass Brown kurz nach dem Training und einer letzten Pressekonferenz am Telefon statt in Person gefeuert worden war.

Allen voran wurde Nuggets-Coach Michael Malone zum Sprechrohr, der 2014 selbst nach nur 24 Spielen in seiner zweiten Saison entlassen wurde (und sich danach in Denver recht gut entwickelte): "Ich bin nicht überrascht, weil ich von derselben Person gefeuert wurde", sagte Malone in Bezug auf Ranadivé. "Keine Klasse. Keine Eier."

Brown: Ein Bauernopfer?

Auf den ersten Blick wirkt Brown tatsächlich wie ein zu leichtes Bauernopfer, das die Rechnung für Entwicklungen bekam, die nicht von ihm verantwortet wurden. Vergleicht man die heutigen Kings mit dem Team, das noch vor zwei Jahren alle begeisterte, fällt auf, wie wenig seither am Kader weiterentwickelt wurde.

In der Kernrotation wurden de facto Harrison Barnes und Davion Mitchell für DeMar DeRozan und Keon Ellis ausgetauscht, der Rest der Top 8 bei den Minuten ist ansonsten identisch. Was nicht daran liegt, dass es keinen Bedarf für Upgrades gegeben hätte; schon damals wirkten die Kings etwas klein und unathletisch auf dem Flügel und vermissten einen defensivstärkeren Backup für Domantas Sabonis, zwei Gründe, weshalb sie in Browns COTY-Saison nur Platz 25 beim Defensiv-Rating erreichten.

Sie haben diese Baustellen noch immer - es ist Brown sogar hoch anzurechnen, dass die Defense über die letzten beiden Jahre ein ganzes Stück besser wurde (aktuell Platz 16 ligaweit). Die Offense wurde derweil überholt, gerade in der Vorsaison, als es nur für Platz 14 reichte. Stand jetzt haben die Kings wieder den achtbesten Angriff der NBA.

Die Metriken können indes nicht das Problem sein - das Net-Rating ist 24/25 nicht drastisch anders (+1,1) als vor zwei Jahren (+2,4). Die Conference hat sich hingegen verändert; nur zwei West-Teams schafften 22/23 wenigstens 50 Siege, aktuell sind fünf Teams ihrem Net-Rating zufolge auf Kurs, diesen Wert zu übertreffen. Die Kings gehörten weder 22/23 noch 24/25 dazu.

Kings: Clutch-Stärke verloren

Natürlich hatten die Kings jedoch auch auf einem Mikro-Level ihre eigenen Probleme. Seit Jahren stellt Sacramento ein Team, das Spiele selten frühzeitig entscheiden kann - mehr als bei nahezu allen anderen Teams sind ihre Spiele fast immer knapp und aufregend, oft unnötigerweise. Sie sind die Cardiac Kings, gewissermaßen.

In den vergangenen beiden Jahren hatten sie in diesen Spielen eine positive Bilanz (45-38) - 22/23 wurde De’Aaron Fox nicht zuletzt deshalb der Gewinner des ersten Clutch Player of the Year-Awards. In der aktuellen Spielzeit stehen sie bei 7-13, obwohl sie unter Interims-Coach Doug Christie an Neujahr einen Clutch-Sieg gegen Philly einfuhren (mit 15 Fox-Punkten im vierten Viertel). Ganz simpel gesagt sind diese Spiele der Hauptgrund, warum Brown in 2025 nicht mehr an der Kings-Seitenlinie steht.

Zumal: Mehrfach kosteten (vor allem) defensive Execution-Fehler die Kings diese Spiele, worauf Brown mehrfach bei Pressekonferenzen sehr deutlich hinwies und unter anderem Fox öffentlich kritisierte, nachdem dieser gegen Detroit in den Schlusssekunden unnötigerweise Jaden Ivey beim Dreierversuch gefoult hatte.

Womöglich kam das nicht gut an - wenig überraschend kursierten schnell nach der Entlassung Gerüchte, Fox habe dabei eine Rolle gespielt. "Mike und ich hatten nie einen Streit", sagte dieser darauf angesprochen. "Wir konnten einer anderen Meinung sein. Wir haben darüber gesprochen und dann war es erledigt."

De’Aaron Fox spielt in der laufenden NBA-Saison stark auf. Sergio Estrada-Imagn Images

Fox‘ Zukunft ist ungeklärt

Es ist ein wenig merkwürdig, dass die Kings den Schritt noch immer nicht wirklich öffentlich begründet haben und somit ihren Franchise-Player in die Lage bringen, sich überhaupt dazu erklären zu müssen. Eigentlich liegt die Annahme schließlich nahe, dass Fox eine Rolle bei jeder Entscheidung der Franchise spielt, oder zumindest spielen sollte.

Dessen eigene Zukunft ist ungeklärt. Vertrag hat er nur noch für die kommende Saison, nachdem er sich im Sommer dazu entschied, auf eine vorzeitige Verlängerung vorerst zu verzichten. Erst vor knapp zwei Wochen war sein Agent Rich Paul in Sacramento zu Gast, um mit dem Front Office über die Ausrichtung des Teams zu sprechen.

"Mir geht es darum, dass wir in einer Position sind, um in der Zukunft zu gewinnen", sagte Fox kürzlich in der Draymond Green Show. "Die Fragen für mich lauten: Sehen wir so aus, als würden wir uns kontinuierlich Jahr für Jahr verbessern? Und sehen wir so aus, als könnten wir auf einem hohen Level mithalten?"

Diese Situation ist gewissermaßen der Fuchs im Raum: Die Kings müssen Argumente sammeln, damit Fox, einer der besten Guards der Liga (26,8 PPG, 5 RPG, 6,2 APG), langfristig in diesem kleinen und über die letzten zwei Dekaden so erfolglosen Markt bleiben möchte. Andernfalls wäre der 27-Jährige die Art von Spieler, die selbst in diesen Apron-Zeiten ein Wettbieten auf dem Trade-Markt auslösen dürfte … Interessenten sollen bereits Schlange stehen.

Wie viel besser kann Sacramento werden?

Diesen Stein müsste er Stand jetzt indes wohl selbst per Trade-Wunsch ins Rollen bringen. Eigentlich sehen sich die Kings nämlich nicht als Verkäufer, sondern als Käufer - allen Berichten zufolge sucht Sacramento nach Upgrades für die Gegenwart, beispielsweise sollen schon Gespräche mit den Nets über Cam Johnson laufen.

Es ist nur fraglich, wie groß die Schritte sind, die für Sacramento wirklich möglich sind. Die Kings sind kompetent, besser als ihre 15-19-Bilanz. Zur Spitze des Westens fehlt aber doch einiges - mehr Balance aus Offense und Defense, Athletik und Länge, Rim-Pressure und Shooting (bei der Dreier-Rate lagen sie 22/23 auf Platz 5 und aktuell auf Platz 24), als derzeit vorhanden ist.