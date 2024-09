Für Dallas stellte Arike Ogunbowale mit neun verwandelten Dreiern (9/16 3P) den WNBA-Rekord ein, im vierten Viertel verpasste sie es jedoch zweimal, einen zehnten Treffer hinzuzufügen. Am Ende waren es dennoch 34 Punkte und 8 Rebounds für die All-Star-Spielerin. Satou Sabally kam dagegen nur schwer in die Partie, steigerte sich aber deutlich nach der Pause und beendete das Spiel mit 25 Punkten (6/16 FG, 4/9 3P, 9/10 FT).

Somit bleiben die Wings Vorletzter in der "W", der Rückstand auf Rang acht beträgt aber weiter nur zwei Spiele, da die Chicago Sky bei den Minnesota Lynx mit 74:79 unterlagen. Chicagos Rookie Angel Reese verbuchte dabei 17 Zähler (6/16 FG) sowie 19 Rebounds, es war ihr viertes 15-15-Spiel, was in der WNBA ansonsten nur MVP A’ja Wilson von den Las Vegas Aces von sich behaupten kann. Rookie-Kollegin Kamilla Cardoso (22) scorte für Chicago am besten, für Minnesota war Courtney Williams (22, 11/16) fleißigste Punktesammlerin.