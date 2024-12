Wie Shams Charania via "X" mitteilte, haben die Los Angeles Lakers soeben einen Trade für Dorian Finney-Smith eingefädelt. Der 31-Jährige spielt für die Brooklyn Nets aktuell seine beste Saison seit mehreren Jahren. Im Trade-Paket soll zudem der Guardspieler Shake Milton enthalten sein.

Im Austausch für das Duo wechselt einerseits D'Angelo Russell in den Big Apple. Der Aufbauspieler, den die Lakers 2015 selbst gedraftet hatten, konnte in dieser Saison erneut nicht überzeugen. In 29 Einsätzen kam er lediglich auf durchschnittlich 12,4 Punkte und 4,7 Vorlagen.