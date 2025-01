D'Angelo Russell, der zweimal bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag stand, hat sich nach seinem Wechsel zu den Brooklyn Nets kritisch über seine letzte Station geäußert. "Ich werde es nie wieder als selbstverständlich ansehen, frei Basketball spielen zu können", sagte der 28-Jährige in einem Interview. Russell, der nach einer durchwachsenen Phase bei den Lakers zu den Nets zurückkehrte, deutete an, dass ihm in Los Angeles die gewünschte spielerische Freiheit gefehlt habe.