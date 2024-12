Es war eine Partie, die nicht nur durch Defensive Highlights der Rockets, sondern auch durch den kompletten Offensiv-Einbruch der Warriors in den letzten Minuten in Erinnerung bleiben wird.

Die Horror-Crunchtime der Warriors

Die Zahlen sprechen Bände: In den letzten 2:19 Minuten des Spiels gelang den Warriors kein einziger Punkt - und das in einem NBA-Cup-Viertelfinale. Zwei Shot-Clock-Violations, ein Turnover von Draymond Green, ein geblockter Wurf von Brandin Podziemski und ein verfehlter Dreier von Curry: So liest sich die Bilanz der entscheidenden Phase. Umso bitterer: Beim anschließenden Kampf um den Rebound entschieden die Schiedsrichter das Spiel durch einen umstrittenen Pfiff, der Steve Kerr auf die Palme brachte.