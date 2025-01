Der Münchner Tristan Da Silva wird für seine starke erste NBA-Saison gewürdigt und hat sogar die Chance auf die Teilnahme am Turnier der NBA All Stars. Der Rookie der Orlando Magic ist einer von 28 Spielern für das Rising-Stars-Turnier der Liga. Sollte sein Team dieses Turnier am 14. Februar gewinnen, nimmt es zwei Tage später als vierte Mannschaft am All-Star-Turnier teil. Gastgeber für das All-Star-Wochenende vom 14. bis 16. Februar ist in diesem Jahr San Francisco.