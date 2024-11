Die Miami Heat der frühen 2010er-Jahre gelten als eines der talentiertesten Teams in der NBA-Geschichte. Unter der Führung von LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh erreichte das Team zwischen 2011 und 2014 viermal in Folge die NBA Finals und gewann zwei Meisterschaften.

Riley äußerte in der Show The OGs, moderiert von Udonis Haslem und Mike Miller, dass er der Meinung sei, Miami hätte noch mehr Titel gewinnen können, wenn die "Big 3" zusammengeblieben wären. "Es hat mich nicht verletzt, aber es schmerzt, dass wir dieses Team nicht zusammenhalten konnten. Ich glaube wirklich, es war ein Team, das fünf oder sechs Titel hätte gewinnen können", erklärte Riley.

NBA: Historische Dominanz in der Saison 2012/13

Bereits 2011 mussten sich die Heat in den Finals Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks geschlagen geben, die die Serie mit 4:2 für sich entschieden. Die erste Championship der Ära kam 2012, als Miami die NBA Finals gegen die Oklahoma City Thunder gewann. Das Team von Kevin Durant, James Harden und Russell Westbrook unterlag den Heat mit 1:4 in der Serie. In 2014 scheiterte das Team schließlich an den San Antonio Spurs, die mit einem deutlichen 4:1-Sieg die Meisterschaft holten und Revanche für die Niederlage im Vorjahr nahmen.