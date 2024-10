Nach dem frühen Playoff-Aus der Miami Heat in der ersten Runde gegen die Boston Celtics richtete Teampräsident Pat Riley eine direkte Botschaft an Starspieler Jimmy Butler. Riley forderte Butler auf, weniger Spiele zu verpassen und sich auf das Spiel zu konzentrieren, anstatt sich auf Trash-Talk gegen die Celtics einzulassen. Am Montag, während des Media Days der Heat, reagierte Butler auf diese Kommentare professionell und teamorientiert.

"Ich will immer spielen, will immer mit meinen Jungs auf dem Platz stehen," sagte Butler. "Ich höre ihm zu. Ich sehe, was er meint. Ich werde so viele Spiele wie möglich spielen."

Butler sprach auch über seine Vertragslage, nachdem er im Sommer eine Vertragsverlängerung angestrebt hatte, die ihm eine Gehaltserhöhung und ein zusätzliches Jahr garantiert hätte. Da die Heat sich entschieden haben, diese Verhandlungen nicht zu überstürzen, hat Butler nun vor, die Saison ohne eine Verlängerung zu spielen und seine Spieleroption für das nächste Jahr abzulehnen. Dennoch betonte er, dass er nie in Erwägung gezogen habe, einen Trade zu fordern. "Nein, alles gut," sagte er. "Eine Verlängerung sind nur ein paar Dollar. Ich bin zufrieden, sage ich dir. Ich habe genug verdient. Ich will einfach Basketball spielen und verfügbar sein, so wie Pat es angesprochen hat. Ich plane, das zu tun und uns dabei zu helfen, viele Spiele zu gewinnen und alle glücklich zu machen."

Auch zu Rileys Aussage, er solle den Mund halten, äußerte sich Butler gelassen und sagte, dass ihn solche Kommentare nicht aus der Ruhe brächten. "Nicht viele Dinge stören mich heutzutage," sagte Butler. "Ich bin glücklich. Ich bin gesund. Ich habe eine wunderbare Familie. Und ich kann Basketball spielen. Nicht viel, was in den Medien gesagt wird, erreicht mich."

Erik Spoelstra ist seit 2008 Head-Coach bei den Heat. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Spoelstra über seine Beziehung mit Jimmy Butler

Head Coach Erik Spoelstra betonte, dass die kommende Saison eine entscheidende für das Team und insbesondere für Butler werde. Spoelstra, der bereits fünf Saisons mit Butler zusammengearbeitet hat, erklärte, dass es jetzt darauf ankomme, dass beide auf höchstem Niveau agieren. "Nach so vielen gemeinsamen Jahren gibt es ein großes, unausgesprochenes Verständnis," sagte Spoelstra. "Er ist an einem Punkt, an dem er mich braucht, um dieses Team auf einem hohen Niveau zu coachen. Er braucht, dass ich ihn auf ein höheres Level bringe. Und ich brauche ihn auf seinem höchsten Level, sowohl als Spieler als auch als Anführer."