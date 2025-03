Das Kapitel bei den Golden State Warriors verlief nicht wie erwartet. Es folgte der nächste Trade - und die Rückkehr zum Glück. Bereits nach wenigen Wochen passt immer mehr zwischen Dennis Schröder und den Detroit Pistons. Die Rolle ist kleiner, dafür spielt der DBB-Kapitän wieder mehr entsprechend seines Naturells und findet so seine Rolle in einem der heißesten Teams der NBA. Trotz weiterhin fehlender Effizienz.

"Passt dieser Junge hier rein, oder was?", fragte Pistons-Kommentator Greg Kelser, nachdem Dennis Schröder von zwei Blöcken seiner Teamkollegen begleitet zum Korb gezogen war und den Ball hoch über das Brett durch den Ring gestreichelt hatte. Zwei Punkte auf dem Weg zum achten Sieg in Folge. Ein weiterer Beitrag. Letztmals mindestens sechs Partien in Serie hatten die Pistons 2014/15 gewonnen. Vergangene Saison endete eine Niederlagen-Ära erst nach 28 Spielen, womit Detroit einen NBA-Rekord einstellte. Vergangenheit.

Derzeit stehen die Pistons auf Rang sechs im Osten, haben beste Chancen auf die erste Playoff-Teilnahme seit sechs Jahren. Zuletzt gewannen sie nicht nur gegen die Clippers, den Meister aus Boston fegte Detroit geradezu aus der Halle. Das Spiel verpasste Schröder zwar, grundsätzlich verloren die Pistons jedoch erst ein einziges Mal, seitdem der DBB-Kapitän am 6. Februar aus Golden State nach Michigan kam. Zufall? Vielleicht. Gleichzeitig verfolgten die Pistons mit Schröders Verpflichtung eine klare Idee.

Durch Jaden Iveys Beinbruch hatten sie auf den kleinen Positionen etwas an Explosivität verloren. Cade Cunningham, Detroits Point Guard und Star, manövriert methodisch Richtung Ring, nutzt pointierte Bewegungen, um Dribbling für Dribbling Richtung Ring zu tanzen. Malik Beasley sorgt mit Vorliebe via Distanzwurf für Gefahr. Ivey war der, der durch schnelle erste Schritte tief in die Zone vordrang. Dort soll Schröder ansetzen, dazu das Spiel anleiten, wenn Cunningham eine Pause bekommt, um Struktur zu geben und am Ende auch selbst zu punkten.

Ideen hatten auch die Warriors für Schröder. Auch sie hofften, einen zu bekommen, der regelmäßig zum Korb ziehen, Defenses in Bewegung bringen, der eigenen Offense so ein weiteres Element hinzufügen kann. Nur waren die Grundvoraussetzungen andere. In Golden State fließt vieles um Steph Curry herum. Die Dinge müssen schnell, aus der Bewegung heraus passieren. Der DBB-Kapitän spielte Zeit seiner Karriere anders. Draymond Green hatte nach Schröders Verpflichtung sogar gesagt, der Point Guard würde einen anderen Basketball spielen und das Team müsse sich ihm anpassen.

Dennis Schröder: Der Unterschied zwischen Pistons und Warriors

Wirklich funktioniert hat es nicht. Einerseits fand Schröder kaum seinen Rhythmus, andererseits waren die Warriors bereits mit sich selbst beschäftigt, als er ankam. Manchmal passt es einfach nicht. In Detroit, so die Hoffnung nach dem Trade Anfang Februar, könnten die Dinge nun ganz anders laufen.

Und tatsächlich wirkt vieles wieder natürlicher. Steht Schröder auf dem Feld, gibt er meistens den Point Guard. In Golden State pendelte er deutlich mehr zwischen dem Spiel abseits des Balls und der Aufgabe als Initiator der Offense hin und her. Zudem läuft er bei den Pistons deutlich häufiger das Pick and Roll, was seinem natürlichen Stil mehr entspricht, als mit Anlauf den Ball zu bekommen und schnell werfen zu müssen.

Als klarer Point Guard in Detroit spielt Schröder laut Cleaning the Glass in 31,5 Prozent der Fälle den Assist vor einem erfolgreichen Wurf seiner Mitspieler. Bei den Warriors lag die Assist Percentage bei 26,9 Prozent. Trotz deutlich reduzierter Spielzeit (18,6 vs. 26,2 Minuten) verteilt Schröder am Ende mehr Vorlagen als bei den Warriors (4,6 vs. 4,4).

Als primärer Backup vertritt Schröder vor allem Cunningham, kommt aufs Feld, wenn Detroits Bester eine Pause braucht. Entsprechend ging das Scoring spürbar zurück (7,9 vs. 10,6 Punkte), auch die Effizienz (29 Prozent 3FG, 32,3 3FG) ist längst nicht auf dem Niveau aus Tagen in Brooklyn, wo er klarer Anführer der Offense war. Zudem erzielen die Pistons auf 100 Ballbesitze hochgerechnet 1,6 Punkte weniger mit Schröder als ohne. Statistisch glänzt also nicht alles, und doch hat Kelser einen Punkt.

Dennis Schröder spielt in Detroit weniger Minuten. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Schröders Fit bei den Pistons: mehr als "nur" Statistik

Natürlich sollte sich das noch drehen. Ohne dass Schröder so intensiv und effizient punktet wie bei den Nets, funktioniert dennoch auch in der Praxis immer besser, was die Theorie als guten Fit ausgemacht hatte. So stand Schröder sowohl gegen die Clippers als auch beim Sieg in Atlanta in den finalen Minuten neben Cunningham auf dem Feld. Bei den Hawks zog er dabei erst zum Ring, um danach den Pass auf den offenen Beasley in der Ecke zu spielen. Wenig später attackierte Schröder erneut das Brett, ließ sich von George Niangs Foul nicht aus der Ruhe bringen, traf den Wurf und danach auch von der Linie.

16 Punkte (5/10 FG) und 7 Assists standen am Ende. "Dennis hat uns heute das Spiel gewonnen", lobte Cunningham Schröder im Anschluss. "Er ist smart und kann etwas mit dem Ball anfangen. Er war einfach riesig für uns." Auch Coach J.B. Bickerstaff stellte heraus, dass es den Pistons immens helfe, einen weiteren Spieler zu haben, "der mit dem Ball umgehen kann, der keine Angst hat, der mutig vorangeht." Zudem habe Schröder stark verteidigt.

Auch wenn der Dreier immer noch den Weg heraus aus New York sucht, auch wenn die Effizienz Brooklyn noch nicht verlassen hat - beides sollte natürlich schnellstmöglich nach Detroit folgen -, Schröder leistet bereits jetzt einen Beitrag in Detroit. Sein Spiel mit Ball gibt den Pistons auch ohne Punkte mehr Tiefe. Steht er mit Cunningham auf dem Court, hat dazu Detroit eine zweite Kreationsoption. Initiiert er Angriffe, macht er das Spiel etwas schneller als Cade, der methodischer vorgeht. Zudem bietet Schröder in der Defense eine Option gegen kleinere Point Guards, die sowohl für Cunningham als auch für Beasley zu schnell sind.

Dennis Schröder: Seine Spilts in dieser Saison Team Spiele MIN PTS FG% 3P% AST Nets 23 33,6 18,4 45,2 38,7 6,6 Warriors 24 26,2 10,6 37,5 32,2 4,4 Pistons 9 18,6 7,9 35,4 29,0 4,6

Pistons: Eingeschworen wie das DBB-Team?

Gleichzeitig findet er bei den Pistons etwas vor, das er bestens aus der Nationalmannschaft kennt: ein Team, das eng zusammensteht, das das Gemeinsame, die Gegenwart der anderen genießt und so zu etwas Größerem heranwächst, als das Individuelle jemals vermuten ließe.

Immer und immer wieder zu verlieren, brach die jungen Pistons nicht. Sie wuchsen. Mit Cunningham, Isaiah Stewart, Ausar Thompson, Jalen Duren und vor seiner Verletzung Ivey spielen fünf Spieler aus der vergangenen auch in dieser Saison eine zentrale Rolle. Ron Holland, der fünfte Pick des vergangenen Drafts, bringt Energie, wann immer er auch nur in die Nähe des Courts kommt. Dazu verpflichtete das neue Frontoffice um President of Basketball Operations Trajan Langdon Veteranen wie Beasley, Tim Hardaway Jr. und Tobias Harris, die dem Teamgefüge sowohl spielerisch als auch persönlich gut tun.

Dennis Schröder führt die Second Unit der Pistons an. Jordan Godfree-Imagn Images

Schröder über Detroit: „Zum Glück bin ich hier gelandet"

Auch an dieser Stelle passt Schröder bestens ins Bild. Als Anführer kann er positive Stimmungsbilder schaffen, ebenso potenzieren. Dazu erkennt er die Besonderheit des Moments, die Gelegenheit, einem jungen Team mit einem jungen Superstar beim Wachstum zu unterstützen.