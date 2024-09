Das neue Regelwerk, die Competitive Balance Standards (CBS), wurde von der Versammlung der Aktionäre der Euroleague Commercial Assets (ECA) beschlossen. Die CBS sind eine Erweiterung der bereits bestehenden Financial Stability & Fair Play Regulations (FSFPR), die seit der Saison 2014/15 in Kraft sind. Die EuroLeague Players Association (ELPA) hat die neuen Regelungen unterstützt und war aktiv in den Entscheidungsprozess eingebunden.

Klare Grenzen und Mindeststandards

Zentraler Punkt der CBS ist die Einführung eines Salary Cap , also von klaren Mindest- und Höchstgrenzen für Spielergehälter, die auf den kollektiv erzielten Einnahmen der Clubs basieren.

Es gibt drei klare Stufen:

1. Das Low Remuneration Level (LRL) legt fest, dass alle Teams mindestens 32 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes der A-Lizenz-Clubs (insgesamt 12, darunter der FC Bayern München) für Spielergehälter ausgeben müssen.

2. Das Base Remuneration Level (BRL) setzt die Standardobergrenze bei 40 Prozent. Es gibt aber auch Ausnahmen: Zwei der bestbezahltesten Spieler, U23-Spieler, Spieler mit langer Vereinszugehörigkeit, Langzeitverletzte und Medium-Range Exceptions.

3. Das High Remuneration Level (HRL) die absolute Obergrenze bei 60 Prozent.

Für die Berechnung dieser Stufen werden die Einnahmen der Clubs aus verschiedenen Bereichen, wie Spieltagsumsätzen und kommerziellen Aktivitäten, über einen Zeitraum von zwei Jahren berücksichtigt.

Der FC Bayern hat eine A-Lizenz in der EuroLeague IMAGO/Oryk HAIST

"Luxury-Tax" zum finanziellen Ausgleich

Ein interessantes Detail: Clubs, die die festgelegten Gehaltsgrenzen überschreiten, müssen eine "luxury tax", also eine Luxussteuer als Ausgleichszahlung an die anderen Clubs leisten, die sich an die Regelungen halten. Dieses "Competitive Balance Compensation"-System sorgt dafür, dass finanzstärkere Clubs nicht unfaire Vorteile haben.

Übergangsphase für die Clubs

Die EuroLeague hat beschlossen, den Clubs eine Übergangszeit zu gewähren, um sich an die neuen Vorschriften anzupassen. In der Saison 2024/25 werden die CBS eingeführt, und bis zur Saison 2027/28 sollen sie vollständig umgesetzt sein. In dieser Zeit sollen die Teams die Möglichkeit haben, ihre finanziellen Strukturen anzupassen und sich auf die neuen Bedingungen vorzubereiten.

Zukunft mit mehr Fairness und Stabilität