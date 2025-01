Revolution im Frauen-Basketball? Das ist die neue Unrivaled League

Die WNBA-Saison geht lediglich von Mitte Mai bis maximal Mitte Oktober, sodass viele Spielerinnen in der langen Pause sich selbstständig fit halten mussten oder einen Vertrag außerhalb der USA unterschrieben. Aus deutscher Sicht spielt Leonie Fiebich derzeit für Valencia, während Nyara Sabally bei Fenerbahce im Einsatz ist.

Satou Sabally, die erst kürzlich ihren Abschied aus Dallas verkündete, bleibt dagegen in den USA und wird in der neuen Liga als eine von 36 Spielerinnen bei der ersten Ausgabe mit dabei sein. Das sind die wichtigsten Eckpunkte dieser neuen Liga.

Was ist die Unrivaled Basketball League?

Es handelt sich dabei um eine neue 3x3-Liga, die von den beiden WNBA-Stars Breanna Stewart (New York Liberty) und Napheesa Collier (Minnesota Lynx) gegründet wurde. Die Liga soll eine Alternative für Spielerinnen darstellen, die in der Vergangenheit während der WNBA-Pause in Europa oder Asien Verträge unterschrieben haben, um ihr Gehalt weiter aufzubessern.