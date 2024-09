Es ist noch ein etwas ungewohntes Bild, Gordon Herbert in Bayern-Ausrüstung zu sehen. Hätte man ihm allerdings wieder DBB-Equipment angezogen, wäre es wohl kaum jemandem aufgefallen. Wer die vergangenen drei Jahre dem Team und Herbert folgte, der konnte oft erahnen, was der Kanadier zu sagen hatte, hier und da gab es dann aber doch eine kleine Pointe.

So mäkelte der Coach, dass die Vorbereitungszeit zwangsläufig knapp bemessen sei, um lachend hinzuzufügen, dass das Spielern ohnehin besser gefallen würde. "Die Spieler sind dabei, das System zu lernen und ich versuche, die Spieler kennenzulernen", meinte Herbert, der sich selbst zwischen der Enttäuschung bei Olympia und seinem Dienstantritt beim FC Bayern nur drei Tage Urlaub in Finnland gönnte.

Gordon Herbert beim FC Bayern: Die Philosophie bleibt

Immerhin gibt es in München einige bekannte Gesichter. Niels Giffey, Nick Weiler-Babb, Andreas Obst, Oscar da Silva und Johannes Voigtmann waren auch in Paris mit dabei, für Herbert ein Vorteil. "Es hilft, dass ich viele Spieler kenne und sie das System kennen", beteuerte Herbert, der auch angab, dass die Rollen noch nicht klar verteilt wären und dies im kommenden Trainingslager in Slowenien genauer erörtert und verhandelt werde.