Der 27-jährige Guard, der 2017 als 9. Pick im NBA Draft von den Dallas Mavericks ausgewählt wurde, kommt nach sieben Jahren in der NBA zu Real Madrid. In seiner Karriere hat Smith Jr. 326 NBA-Spiele (154 Starts) absolviert und dabei im Durchschnitt 9,7 Punkte, 3,0 Rebounds und 4,2 Assists in 23,3 Minuten pro Spiel erzielt.