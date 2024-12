Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit verstärkt sich ein ambitioniertes West-Team per Trade, zum zweiten Mal sind die Nets der Tauschpartner.

Nachdem diese noch in der vergangenen Woche dem Vernehmen nach ein Paket aus Memphis ablehnten, das ihnen Luke Kennard, John Konchar und einen (stark geschützten) 2025er Erstrundenpick zurückgebracht hätte, kam mit den Lakers nun der folgende Deal zustande:

Lakers bekommen: Dorian Finney-Smith, Shake Milton

Nets bekommen: D’Angelo Russell, Maxwell Lewis, drei Zweitrundenpicks (2027, 2030 und 2031)

Was hat der Trade für die beiden Teams zu bedeuten?

Der Trade aus Sicht der Lakers

Er ist nicht Trae Young, Zach LaVine oder gar De’Aaron Fox, auch kein anderer der diversen Stars, von denen Lakers-Fans über die vergangenen Jahre zwischenzeitlich träumten. Er ist gar kein Star, nicht einmal ein 10-Punkte-Scorer über seine Karriere (auch wenn es in dieser Spielzeit für 10,4 PPG reicht). Ein guter Fit dürfte Finney-Smith dennoch sein - oder vielleicht gerade deshalb.

Seit Jahren fehlt es bei den Lakers weniger an der Star-Power und mehr am "Unterbau" der fähigen Two-Way-Rollenspieler, die das Team noch 2020 mit zum bisher letzten Titel trugen und danach sukzessive aussortiert wurden. Finney-Smith ist defensiv auf dem Flügel ein Kaliber, welches das Team wohl seit Kentavious Caldwell-Pope nicht mehr hatte.

Der 31-Jährige entwickelte sich bei den Lakers über sechseinhalb Jahre zu einem vielseitigen Switch-Defender, der routinemäßig nahezu alle Positionen auf dem Court verteidigte - nicht der allerschnellste Forward, dafür aber kräftig, lang (2,01 m Größe, 2,10 m Armspannweite) und mit guten Instinkten ausgezeichnet. Er ist sowohl auf der Drei als auch der Vier zuhause.

Dass er beim Run in die Conference Finals 2022 die zweitmeisten Minuten aller Mavs in den Playoffs spielte, hing jedoch auch mit seiner offensiven Entwicklung zusammen. DFS begann seine NBA-Karriere als schwacher Shooter und wurde nicht gedraftet, mauserte sich aber recht bald zu einem soliden Schützen und trifft über seine Karriere mittlerweile 36% bei 7,6 Dreierversuchen pro 100 Ballbesitzen. Er ist kein klassischer Volume-Shooter, muss an der Linie aber respektiert werden.

In der aktuellen Spielzeit in Brooklyn waren es bisher sogar 43,5% bei 9,2 Versuchen - das wird so nicht haltbar sein, auch mit seinen normalen Werten passt er jedoch ins Bild, als Low-Usage-Rollenspieler, der in der Offense nichts vom Tisch nimmt und hinten einen klaren Mehrwert liefert, wenn er noch auf dem Level verteidigen kann wie in Dallas.

Die Lakers arbeiten daran, sich weg von einem One-Way-Team zu entwickeln. Ohnehin hatte sich die zum Saisonstart phasenweise grauenhafte Defense zuletzt verbessert, nun hat J.J. Redick ein wertvolles 3-and-D-Tool dafür hinzugewonnen und in Russell einen Akteur verloren, der nicht nur aufgrund seiner individuell miesen Defense stets ein komplizierter Fit neben den beiden Stars des Teams sowie Austin Reaves war.

Reaves deutete zuletzt an, dass er Russell auch als zweiten Playmaker entbehrlich machen kann (26 Assists über die letzten zwei Spiele), als Scorer hat er das ohnehin schon getan. Redick könnte nun mit beispielsweise LeBron James, Reaves, Finney-Smith, Rui Hachimura und Anthony Davis balanciertere, große Lineups auf den Court schicken (oder einen der Forwards für einen Point-of-Attack-Guard wie Max Christie oder Gabe Vincent eintauschen).

Für diese zusätzliche Vielseitigkeit mussten die Lakers keinen ihrer kostbaren Erstrundenpicks abgeben. Sie haben sogar Luxussteuer gespart, da Finney-Smith und Shake Milton gemeinsam weniger verdienen als die 18,7 Mio. Dollar von Russell. Miltons Vertrag ist ab dem Sommer nicht garantiert, DFS hat eine Spieler-Option in Höhe von 15,4 Mio. für 25/26. Möglich, dass die Lakers versuchen werden, stattdessen einen längeren Vertrag zu niedrigeren Bezügen mit ihm auszuhandeln.

Ein Blockbuster ist der Trade nicht - da die Lakers das Gehalt von DFS nicht mehr mit anderen weiter tauschen können und Russell ihr größter auslaufender Vertrag war, ist ein solcher Mega-Deal nun auch (noch) unwahrscheinlicher geworden. Aber wie gesagt, das größte Problem dieses Teams über die vergangenen Jahre waren nicht die fehlenden Stars.

Finney-Smith könnte die Lakers zu einem besseren, einem runderen Team machen; momentan belegt L.A. mit einer 18-13-Bilanz einen starken fünften Platz im Westen, hat dabei aber ein negatives Net-Rating (-1,4) und gilt trotz einer zuletzt guten Phase nicht als Oase der Verlässlichkeit.

Sie können jede Verstärkung brauchen, gerade auf dem Flügel. Wenn diese dann auch noch Kosten reduziert und nichts an der Langzeit-Flexibilität für die nächste Ära verändert - umso besser.

Der Trade aus Sicht der Nets

Erneut fädelten die Nets einen Trade ein, der nicht dafür gedacht war, sie in der Gegenwart besser zu machen. Das wissen sie auch. Nach der 1-Punkt-Niederlage gegen Orlando vergangene Nacht drückte es Head Coach Jordi Fernandez gefragt nach dem Trade anschaulich aus: "Es ist sehr simpel: Wenn wir diese Reife und Härte gehabt hätten, hätten wir diesen Sieg nach Hause gebracht."

Das ist nur eben nicht das Mandat der Nets, die sich trotz des überraschend guten Saisonstarts für Cooper Flagg und die anderen Top-Talente des 2025er Drafts in Position bringen wollen. Dafür brauchten sie Finney-Smith eher nicht, ebenso wenig wie den bereits getradeten Dennis Schröder und vielleicht auch Cam Johnson, für den sie allerdings Berichten zufolge mehrere Erstrundenpicks haben wollen.

Einen solchen gab es weder für Schröder noch für Finney-Smith, wobei der DFS-Trade neben den drei Zweitrundenpicks noch andere Facetten für die Nets mitbringt. Da Russells Vertrag ausläuft, könnte Brooklyn kommenden Sommer Stand jetzt um die 65 Mio. Dollar Cap-Space haben und als nahezu einziges Team mehrere große Fische in der Free Agency jagen.

Vielleicht wollen sie diesen Umschwung noch gar nicht so früh, aber … es schadet nie, Optionen zu haben. So verhält es sich auch mit Russell. Es ist nicht wahrscheinlich, dass der 28-Jährige, der 2019 in Brooklyn zum ersten und einzigen Mal All-Star wurde, eine große Rolle in ihren Langzeitplänen spielt. Möglich wäre es aber natürlich.

Möglich wäre sonst auch ein weiterer Trade vor der Deadline, sollte der in dieser Spielzeit schwächelnde Russell (12,4 PPG und 33,3% Dreier) mit guten Leistungen in Brooklyn seinen Wert reparieren. Oder gar ein Buyout, auch wenn dieser Berichten zufolge vorerst nicht geplant ist. Vielleicht passiert mit Russell auch bis zum Sommer gar nichts mehr.

Vielleicht ist das auch nicht nötig. Mit ihren Trades haben die Nets schon jetzt einiges für ihren Flagg-Traum getan und dürften sich den anderen Kellerkindern der Liga weiter annähern. Mit dem 22-jährigen Maxwell Lewis haben sie zudem noch einen jungen Spieler mit bisher nahezu keiner NBA-Erfahrung hinzugewonnen, der sich bei ihnen zumindest ausprobieren dürfte.

Dass es bisher in beiden Trades keinen Erstrundenpick als Gegenwert gab, mag auf den ersten Blick enttäuschen, vielleicht auch auf den zweiten. Andererseits stehen Teams, die gute Picks abgeben wollen, in der Apron-Ära nicht gerade Schlange - und sowohl Schröder als auch DFS wurden in Momenten abgegeben, in denen ihre Leistungen eigentlich über dem normalerweise erwartbaren Niveau lagen. Zu lange warten wollten die Nets offensichtlich auch nicht.