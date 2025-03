Es waren nicht einmal zwölf Minuten in Dallas gespielt, als Irving zum Korb zog, an DeMar DeRozan vorbeiging und dann mit dem rechten Knie in Jonas Valanciunas knallte. In der Folge kam er unglücklich mit dem linken Knie auf, das sich unnatürlich nach hinten bog, und ging sofort zu Boden. Anschließend musste er mehrere Minuten auf dem Feld behandelt werden.