Team USA: Die Guards

Stephen Curry

Tyrese Haliburton

Jrue Holiday

Devin Booker

Derrick White

Wie sähe die ideale Guard-Rotation aus? Grob bestünde sie wahrscheinlich aus einem Mix aus Playmaking, Kontrolle, einem Hauch Anarchie, Shooting, Scoring, Defense, Creation für sich und andere, dazu jemandem für die kleinen Dinge, für die die großen meistens zu beschäftigt sind. Entsprechend zufrieden dürfte Steve Kerr auf die Auswahl schauen.

Schon aus alter Verbundenheit beginnt vieles mit Curry. Unter Kerr gern als Offensivsystem für sich beschrieben, dessen permanente Bewegung mit und ohne Ball, dessen Hang zum erfolgreichen Wurf von überall Defenses permanent vor mindestens mittelschwere Probleme stellt, kreiert er weniger durch Dirigieren als durch Manipulieren. Seine Bewegungen schaffen Raum für sich und andere.

Stephen Curry ist der nominielle Starter auf der Eins. picture alliance/dpa/MAXPPP

Auch im FIBA-Kontext der Olympischen Spiele? Luka Doncic stellte einst fest, dass Scoren in der NBA einfacher sei als in Europa. In der Zone, direkt am Korb wäre dort schlicht weniger Platz. Grund: die FIBA-Regeln, wo die Drei-Sekunden-Regel für Verteidiger in der Zone nicht existiert. Heißt: Defender dürfen gewissermaßen in und um die Zone parken, ohne nach drei Sekunden zurückgepfiffen zu werden, weil kein direkter Gegenspieler in der Nähe ist. Weniger Platz gleich weniger Curry-Cuts?

Vielleicht. Andererseits bringen die USA genügend Shooting mit, um allzu zusammengezogene Defenses zu bestrafen. Haliburton trifft über die Karriere beispielsweise an die 40 Prozent. Booker nutzt zwar gern die Mitteldistanz, könnte sich angesichts der kürzeren Distanz zwischen Ring und Dreierlinie aber durchaus hinter den Perimeter orientieren. White, der für den verletzten Kawhi Leonard nachrückte, und Jrue Holiday sind aus Boston gewohnt, von draußen abzudrücken, wann immer eine Gelegenheit abfällt.

Als reiner Floor-Stretcher ist jedoch keiner der vier dabei. Wo Curry manövriert statt dirigiert, kommt Haliburton der Idee des traditionellen Floor Generals, der das Spiel für Mit- und Gegenspieler kontrolliert, maximal nahe. Haliburton versteht, das Tempo zu diktieren (mit Vorliebe, indem er es gnadenlos verschärft), Mitspieler dort zu finden, wo sie sich selbst noch nicht gefunden zu haben und einer Offense Struktur zu verleihen.

Booker übernimmt in Phoenix regelmäßig den Ballvortrag, verteilte vergangene Saison knapp sieben Assists. Kreieren kann er für alle, am besten jedoch für sich. Der schwere Wurf ist für Booker der Layup des kleinen Mannes. Das gibt Team USA mögliche Exit-Strategien, sollten Offensiv-Sets nicht über die gute Idee hinauskommen.

Bleiben White und Holiday - und die dürften genau dort weitermachen, wo sie während des Meisterschaftsruns der Boston Celtics aufhörten: verteidigen, offensiv kluge Entscheidungen, dazu Dreier treffen und durch diverse Cut in all den Zwischenräumen auftauchen, die die "größeren" Stars des Teams zwangsläufig öffnen.

Team USA: Die Wings

LeBron James

Kevin Durant

Jayson Tatum

Anthony Edwards

Möchte jemand den Spaß ein wenig verderben, ließe sich argumentieren, Haliburton sei der einzig echte Playmaker im Team, was wiederum Probleme bei der Ballverteilung bringen könnte. White täte man damit Unrecht, zudem gibt es auf dem Flügel eine nicht ganz zu unterschätzende Option: Point LeBron. James, der erstmals seit Olympia 2012 wieder für die USA spielt, gilt nicht umsonst als einer der smartesten Basketballer der Geschichte. Defenses manipuliert er mit Genuss, um Pässe aus dem Ärmel zu schütteln, deren genauen Weg erst die langsame Wiederholung offenbart. Mit bald 40 Jahren hat die Explosivität gelitten, im Kontext des internationalen Basketballs zählt er dennoch weiterhin zu den besten Athleten.

Kevin Durant konnte noch nicht bei einem der Testspiele der USA mitwirken. IMAGO/PanoramiC

So eröffnet sich plötzlich eine Parallele zum ersten Dream Team. Michael Jordan. Magic Johnson. Larry Bird. Dazu all die anderen Hall of Famer. Das Talentlevel ist bis heute kaum erreicht. Gleichzeitig befanden sich einige - gerade Magic und Bird - nicht mehr auf der Höhe ihres Schaffens, thronten im Basketballgesamtkosmos dennoch weiter über (fast) allen. Heute LeBrons Partner in Post Prime: Kevin Durant.

Mit 35 Jahren beobachtet der Forward der Phoenix Suns seine allerbesten Jahre größtenteils im Rückspiegel; und zählt dennoch weiter zu den gefährlichsten Scorern des Spiels. 27,1 Punkte bei 52,3 Prozent aus dem Feld und 41,3 Prozent von draußen legte Durant vergangene Saison auf. Seine Länge, gepaart mit einem butterweichen Wurf machen ihn weiter zur personifizierten Rettungsleine für Offensivsets in der Sackgasse. Wären nur nicht die Verletzungen. Ein Achillessehnenriss, Knie- und Knöchelprobleme setzten Durant über die Jahre zu. Den Auftakt der amerikanischen Gold-Mission verpasste er mit einer Wadenzerrung - und gibt das Zepter am Ende vielleicht auch einfach weiter.

Eventuell an Jayson Tatum. Der gewann mit den Boston Celtics gerade seine erste Meisterschaft und kann (trotz aller gern überzogenen Kritik) sehr viel. Werfen. Kreieren. Mitspieler nach dem Drive finden. Am Ring abschließen. Verteidigen. Tatum scheint vielleicht weniger hell als einige seiner Kurzzeitteamkollegen. Gleichzeitig bringt er Länge und Athletik ein, kann dem Team das geben, was es gerade braucht. Sofern er die Scheuklappen nicht mit nach Paris bringt.

Dass Anthony Edwards an vierter Stelle auftaucht, könnte Irritationen auslösen (wobei er es ohnehin niemals herausfinden wird). Bei der WM war er als Topscorer der USA einer der wenigen Lichtblicke - und erklärte kürzlich, er können sich bestens vorstellen, auch die Olympiaauswahl als erste Offensivoption anzuführen. Im ersten Test gegen Kanada kam Edwards von der Bank, war am Ende direkt Topscorer.

Dass er vieles unglaublich gut kann, bewiesen die letzten Playoffs. Gerade seine Zug zum Korb, dazu die deutlich verbesserte Entscheidungsfindung aus dem Drive heraus dürften essenziell werden. Edwards ist das explosivste Mitglied des Kaders. Eine Komponente, die manchen eventuell etwas abgeht. Theoretisch ließe er sich auch den Guards zurechnen. Zumal er in Minnesota gern die Offense initiiert. Nach Leonards Aus entstand auf dem Flügel jedoch ein kleines Vakuum, das Edwards (eventuell auch Booker) problemlos füllen sollte. Die Grenzen verschwimmen ohnehin.

Team USA bei Olympia: Die Bigs

Joel Embiid

Anthony Davis

Bam Adebayo

Joel Embiid, Anthony Davis und Bam Adebayo sollen eines der großen Probleme der WM ausbügeln. Mit Jaren Jackson Jr. spielte damals ein eigentlicher Vierer auf der Fünf. Ausgerechnet die USA wurden herumgeschubst, verloren sowohl das Rebounding- als auch das Second-Chance-Duell regelmäßig. Vorbei. Im ersten Test gegen Kanada - zugegeben, ohne furchteinflößende Bigs - scorten die USA 50 Punkte in der Zone und dominierten auch die Bretter, bis Kanada in der Garbage Time noch ein paar Rebounds abgriff.

Kleiner Stolperstein könnten die FIBA-Regeln sein. So foulte Embiid gegen Kanada mit noch 5 Minuten im dritten Viertel aus. Das sollte er in den Griff bekommen. Denn offensiv kommt Embiid eine wichtige Rolle zu. Dass er so häufig an die Freiwurflinie marschiert wie in der NBA, ist unwahrscheinlich. Dominieren kann Embiid mit seinem Mix aus Fußarbeit, Power am Ring und Touch aus der Mitteldistanz bis hinaus an die Dreierlinie dennoch. Davis und Adebayo addieren Mid-Range-Jumper, Pick-and-Roll-Qualitäten und Passingfähigkeiten (Adebayo).

Joel Embiid ist erst seit dem Vorjahr US-amerikanischer Staatsbürger. picture alliance/dpa/MAXPPP

Zusätzlich könnte das Trio locker drei Fünftel des All-Defensive First Teams stellen. Sie zählen schlicht zu den besten Verteidigern der NBA. Embiid interpretiert die Rolle als Center dabei vielleicht am traditionellsten. Trägt er nicht gerade wie in den Playoffs eine überdimensionierte Schiene um ein lädiertes Knie, ist er für seine Größe extrem mobil und beschützt Ring und Zone verlässlich. Einfach Würfe fallen selten ab.

Davis ist defensiv ein wenig das, was Curry offensiv zugesprochen wird: ein eigenes System. Nach Switches kann er kleinere Spieler am Perimeter verteidigen. Vor allem deckt er dank seiner riesigen Spannweite innerhalb der Dreierlinie unglaublich viel Raum ab. Aus dem Play raus ist Davis eigentlich selten, aus dem Kopf von Gegenspielern rund um den Ring ohnehin nicht. Davis verändert Würfe. Immer und überall - im Grunde wie Adebayo, der "Kleinste" des Trios. Dafür ist er für seine Länge umso agiler, switchable und physisch. Als Starter holte Adebayo bereits in Tokyo Gold. Es könnte sich wiederholen. Denn herumschubsen wird die USA in Paris niemand.

Team USA im Kadercheck: Das Fazit

Kritiker konzentrieren sich auf mangelnde Eingespieltheit und den Unterschied zwischen NBA- und FIBA-Basketball bei Olympischen Spielen. Beides kann kompliziert werden. Grundsätzlich bringen die USA jedoch nicht nur das höchste Talentlevel mit nach Paris, sie sind tiefer und ausbalancierter als die meisten Konkurrenten.